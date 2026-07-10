مصرع 12 شخصا في حرائق غابات مدمّرة تجتاح جنوب إسبانيا

لقي 12 شخصًا مصارعهم وأصيب ستة آخرون، إثر حريق غابات واسع اندلع، مساء أمس الخميس، قرب مدينة ألميريا في إقليم الأندلس جنوبي إسبانيا، في وقت تواصل فيه فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على النيران التي أججتها درجات الحرارة المرتفعة.

وقالت حكومة إقليم الأندلس إن بعض الضحايا عُثر عليهم داخل سياراتهم، بينما يشارك نحو 150 رجل إطفاء في عمليات مكافحة الحريق، مع توقع انضمام وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية خلال الساعات المقبلة لدعم جهود الإخماد.

وأدى الحريق إلى إصابة ستة أشخاص على الأقل، بينهم امرأة تعرضت لحروق، وآخر أصيب جراء استنشاق الدخان، وقد نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أجلت السلطات عشرات السكان وأوت نحو 50 شخصًا في مركز ثقافي، وأغلقت عددًا من الطرق في المنطقة.

ورجّحت إفادات أولية أن يكون سقوط خط كهرباء قد تسبب في اشتعال الغطاء النباتي الجاف، قبل أن تمتد ألسنة اللهب بسرعة إلى الغابات المجاورة، إلا أن السلطات أكدت أن التحقيق لا يزال جاريًا لتحديد السبب.

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عن حزنه العميق إزاء الكارثة، مقدمًا تعازيه إلى عائلات الضحايا، فيما وصف رئيس حكومة إقليم الأندلس، خوانما مورينو، الحادث بأنه "مأساة".

ويأتي الحريق في ظل موجة حر تضرب إسبانيا، حيث أطلقت السلطات تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة، خاصة في مناطق الأندلس، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الحرائق الواسعة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي، شهدت إسبانيا خلال عام 2025 احتراق أكثر من 393 ألف هكتار من الأراضي، في أسوأ موسم حرائق غابات عرفته البلاد في تاريخها الحديث.