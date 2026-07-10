موجز أنباء العالم الجمعة: تصعيد بين أوكرانيا وروسيا وبدء تعافي الطلب على النفط وحرائق تشتد في فرنسا

يشهد العالم تطورات متسارعة، أبرزها تهديدات إيرانية بالرد على أي هجوم يستهدف بنيتها التحتية، وتصعيد جديد بين روسيا وأوكرانيا، وموجة حر وحرائق في فرنسا، وبدء تعافي الطلب العالمي على النفط، بالإضافة إلى مستجدات وقضايا مختلفة بعدة دول.

حالة تأهب قصوى في أكثر من 20 مقاطعة فرنسية في ظل اشتداد الحرائق (Gettyimages)

توعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالرد على أي هجوم يستهدف البنية التحتية لبلاده، محذرا من أن إسرائيل لن تكون في منأى من ذلك.

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وقال محمد باقر ذو القدر في بيان نقله التلفزيون الرسمي "كما سبق أن أعلنّا، سيتم الرد على أي هجوم على البنية التحتية، ولن يكون النظام الصهيوني المسؤول عن هذه الفظائع في منأى من رد مقاتلينا".

روسيا/ تركيا

أعلن الكرملين، أن ثمة تواصلا بين روسيا وتركيا في شأن إمكان أن تقوم أنقرة ببيع منظومة روسية للدفاع الجوي إلى بلد ثالث، الأمر الذي يتطلب موافقة موسكو.

الحرب الروسية الأوكرانية

استهدفت هجمات بطائرات مسيّرة منشآت نفطية في جنوب روسيا، ما أدى إلى اندلاع حريق في مصفاة نفط بمنطقة كراسنودار، وفق ما أفادت السلطات التي أعلنت تدمير 376 مسيّرة أوكرانية خلال الليل.

من جهته، رأى قائد الجيش الاوكراني أولكسندر سيرسكي أن أي تحول كبير في الحرب لا يزال بعيد المنال، رغم تباطؤ تقدم القوات الروسية على الجبهة في النصف الأول من 2026.

اليونان

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب اليونانية اعتقال ثلاثة أشخاص في ثيسالونيكي بشمال البلاد وجزيرة كريت، في إطار التحقيق في هجمات استهدفت أعضاء في حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم في الأول من تموز/ يوليو، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة أربعة.

مالي

استعاد الجيش المالي السيطرة على مدينة النفيس في شمال البلاد بعد أيام من المعارك الطاحنة مع الانفصاليين الطوارق، وفق ما أفاد المتمردون ومصدر عسكري.

موريتانيا

منح الرئيس الموريتاني عفوا لنائبتين معارضتين حُكم عليهما بالسجن أربع سنوات وبحرمانهما حقوقهما المدنية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الموريتانية.

الفيليبين/ تايوان

قضى 15 شخصا جراء انزلاقات تربة في الفيليبين فيما أُجلي أكثر من ألف شخص في تايوان، مع اقتراب الإعصار "بافي" الذي يُتوقَّع أن يكون الأقوى في المنطقة منذ عقود.

المكسيك

أعلنت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم تقديم دعاوى جزائية في الولايات المتحدة بسبب وفاة مهاجرين مكسيكيين خلال احتجازهم أو مقتلهم في عمليات نفذتها شرطة الهجرة.

العواصف التربية عند مستويات قياسية

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن العواصف الترابية بلغت مستويات قياسية في بعض الدول سنة 2025، لا سيما في الصين وعلى طول الحدود الأميركية المكسيكية.

النفط

أفادت وكالة الطاقة الدولية بأن الطلب العالمي على النفط بدأ بالتعافي، مع عودة تدفّق الإمدادات تدريجيا عبر مضيق هرمز وتراجع أسعار الخام.

فرنسا

تشتد موجة الحر الثالثة التي تضرب فرنسا في شهرين، مع إعلان حالة التأهب القصوى في تسع مقاطعات في غرب البلاد الجمعة، على أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من عشرين مقاطعة السبت، فيما تشتد الحرائق في أنحاء البلاد.

إلى ذلك، قضت فتاة تبلغ 17 عاما بعدما سقطت من شاحنة أثناء احتفالها بفوز فرنسا على المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم.