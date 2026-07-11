ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4118 قتيلا

رغم توقف فرق الإنقاذ عن عمليات البحث عن ناجين، يواصل بعض السكان البحث بين الأنقاض عن جثامين أقاربهم لدفنهم.

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 حزيران/يونيو الماضي إلى 4118 قتيلا، وفق ما أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريجيز، اليوم السبت.

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وقال رودريجيز إن الكارثة أسفرت كذلك عن إصابة 16 ألفا و740 شخصا، فيما فقد نحو 18 ألفا آخرين منازلهم، بينما لا يزال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين.

وكان زلزالان بلغت شدتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر قد ضربا فنزويلا بفارق 39 ثانية، أعقبتهما أكثر من ألف هزة ارتدادية. ويعد الزلزال الثاني، بحسب السلطات، الأقوى الذي تشهده البلاد منذ أكثر من قرن.

وأدت الهزات إلى انهيار العديد من المباني، خاصة في ولاية لا غوايرا الساحلية القريبة من العاصمة كاراكاس، حيث سُويت أحياء كاملة بالأرض، فيما يرجح خبراء عدم العثور على ناجين تحت الأنقاض بعد مرور أكثر من أسبوعين على الكارثة.

ورغم توقف فرق الإنقاذ عن عمليات البحث عن ناجين، يواصل بعض السكان البحث بين الأنقاض عن جثامين أقاربهم لدفنهم.

وعلى صعيد جهود الإغاثة، أطلقت الأمم المتحدة الأربعاء نداء عاجلا لجمع نحو 300 مليون دولار لدعم عمليات الاستجابة الإنسانية في فنزويلا، فيما دعت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريجيز إلى الإفراج عن الأصول الفنزويلية المجمدة في الخارج لاستخدامها في جهود التعافي من آثار الكارثة.