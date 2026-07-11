البوسنة تفتتح معرضا يوثّق الإبادة في غزة بالتزامن مع ذكرى سربرنيتسا

تستضيف العاصمة البوسنية سراييفو معرضا فوتوغرافيا يوثق آثار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من خلال عدسة المصور الفلسطيني علي جاد الله، وذلك ضمن فعاليات مهرجان "وارم" المختص بتوثيق النزاعات، ويأتي افتتاح المعرض بالتزامن مع إحياء ذكرى الإبادة في سربرنيتسا.

صور من المعرض في سراييفو (Getty Images)

افتُتح في العاصمة البوسنية سراييفو، السبت، معرض "غزة: التسلسل الزمني للإبادة الجماعية"، يضم صورا فوتوغرافية التقطها المصور الصحافي الفلسطيني، علي جاد الله.

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ويُقام المعرض ضمن فعاليات مهرجان "وارم" (WARM) المتخصص في توثيق النزاعات والحروب، ويضم صورا التقطها جاد الله خلال تغطيته للأحداث في قطاع غزة، توثق الواقع الإنساني في المنطقة.

ووصف القائم على المعرض، دامير ساغولي، جاد الله بأنه: "الشخص الذي قدّم أفضل وأشمل توثيق لما يجري في غزة".

وأضاف ساغولي: "لم يسبق لأي مصور فوتوغرافي أن وثّق إبادة جماعية بهذه المباشرة".

ونوّه بأن افتتاح المعرض يتزامن مع الذكرى السنوية للإبادة الجماعية، التي شهدتها مدينة سربرنيتسا عام 1995 في البوسنة والهرسك.

ومن المقرر أن يستمر المعرض في سراييفو حتى 21 آب/ أغسطس المقبل.