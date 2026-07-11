اليابان تنجح لأول مرة بإطلاق صاروخ فضائي قابل لإعادة الاستخدام

أطلقت اليابان صاروخا فضائيا قابلا لإعادة الاستخدام بنجاح لأول مرة، ضمن اختبار أجرته وكالة الفضاء اليابانية اليوم السبت، وهو ما يتيح خفض تكلفة إطلاق الأقمار الاصطناعية والمركبات الفضائية.

أعلنت وكالة الفضاء اليابانية، السبت، نجاحها للمرة الأولى في إطلاق صاروخ قابل لإعادة الاستخدام، وإنزاله بأمان، في خطوة متقدمة نحو تطوير هذه التقنية التي تسهم في خفض تكاليف المهام الفضائية.

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وارتفع النموذج الأولي، الذي أُطلق من موقع الاختبار التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية في نوشيرو، حوالى 10 أمتار خلال تجربة استغرقت قرابة 40 ثانية.

وقال المسؤول عن الاختبار، تاكاشي إيتو، للصحافيين: "كرّسنا قدرا كبيرا من الوقت والجهد لهذا الأمر، والآن بعد أن أقلع النموذج الأولي وهبط دون أي مشاكل، لا بد لي من القول إنني أشعر بارتياح كبير".

وأضاف أن وكالة الفضاء لا تزال بحاجة إلى تحليل البيانات لتحديد مدى هذا النجاح، معربا عن ثقته في الحصول على "بيانات مفيدة للغاية".

وقد صُممت معظم صواريخ الإطلاق للاستخدام مرة واحدة، إذ تسقط أجزاؤها عادة في البحر، أو تحترق في الغلاف الجوي، أو يظل حطامها في المدار.

ويتيح تطوير صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام خفض تكلفة إطلاق الأقمار الاصطناعية، والمركبات الفضائية.

وفي السياق، تستخدم شركة "سبايس إكس" الأميركية هذه التقنية في صاروخ "فالكون 9" القابل لإعادة الاستخدام، منذ عام 2017.

كما أعلنت الصين، الجمعة، نجاحها في إنزال صاروخ قابل لإعادة الاستخدام للمرة الأولى، متحدية بذلك الهيمنة الأميركية على القطاع.

وتسعى طوكيو إلى تعزيز تنافسية قطاع الفضاء لديها، وقد أطلقت صاروخها "إتش 3" في حزيران/ يونيو، بعد أشهر على فشل مهمة لوضع قمر اصطناعي في المدار.