ترامب يهدد بأن الولايات المتحدة "ستبيد بالكامل" إيران إذا تم اغتياله

"أعطيت الأوامر والجيش الأميركي مستعد وراغب وقادر لمدة عام واحد قابل للتمديد، على إبادة وتدمير جميع مناطق إيران بالكامل"

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، بأن الولايات المتحدة "ستبيد بالكامل" إيران إذا حاولت اغتياله أو نجحت في ذلك.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "هناك 1000 صاروخ جاهز للإطلاق وموجه نحو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تليها فورا آلاف الصواريخ الأخرى، في حال نفّذت الحكومة الإيرانية تهديدها الذي أعلنت عنه في أنحاء شتى من العالم، لاغتيال أو محاولة اغتيال الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأميركية، وفي هذه الحالة أنا".

أضاف "أعطيت الأوامر والجيش الأميركي مستعد وراغب وقادر لمدة عام واحد قابل للتمديد، على إبادة وتدمير جميع مناطق إيران بالكامل".

وأفادت تقارير إعلامية أميركية بأن إسرائيل نقلت إلى الولايات المتحدة معلومات استخباراتية بشأن مخطط إيراني "جديد ومحدد" يُعتقد أنه يستهدف اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحسب شبكة "سي إن إن" وصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن واشنطن كانت تتلقى خلال الفترة الماضية معلومات متواصلة حول تهديدات محتملة ضد ترامب، إلا أن التحذير الإسرائيلي الأخير يتعلق بمخطط محدد وصف بأنه جديد.

وتأتي هذه التقارير في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف من انزلاق المواجهة بين الطرفين إلى صراع واسع، فيما سبق أن توعدت إيران بالانتقام من ترامب على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني عام 2020 بأمر أصدره خلال ولايته الرئاسية الأولى.

وفي سياق متصل، أثار استخدام ترامب طائرة رئاسية قديمة خلال عودته من قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا تساؤلات، قبل أن تذكر تقارير أن تبديل الطائرة الجديدة تم بناء على طلب جهاز الخدمة السرية الأميركي لأسباب أمنية احترازية.