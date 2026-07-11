مستوطنون مسلحون احتجزوا نائبا أميركيا بالضفة: "الجيش الإسرائيلي وقف إلى جانبهم"

تعرض نائب أميركي للاحتجاز على يد مستوطنين مسلحين أثناء زيارته للضفة الغربية المحتلة، حيث أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي وقف إلى جانبهم، واصفا أنهم "ارتكبوا خطأ كبيرا". كما وقع هجوم آخر على طاقم من "سي إن إن".

احتجز مستوطنون مسلحون نائبا أميركيا خلال زيارة له بالضفة الغربية المحتلة في الأيام الأخيرة، حيث وصف زيارته بأنها "أتاحت فرصة للاطلاع على صورة حقيقية لتداعيات الاحتلال الإسرائيلي على حياة" الفلسطينيين.

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وقال النائب الديمقراطي رو خانا في حديث لوكالة "رويترز" من إحدى القرى الفلسطينية يوم الخميس، إن مستوطنين يحملون بنادق من طراز "إم-4" حاصروا سيارة كان يستقلها في اليوم السابق خلال جولة في منطقة بجنوب الضفة الغربية المحتلة، حيث يتعرض الفلسطينيون فيها لهجمات متكررة من قبل المستوطنين.

Israeli settlers, brandishing American made M4s, detained me & other Americans on my trip to Palestine.



When the IDF arrived, they sided with the settlers & continued our detention.



They made a huge mistake.



You will be hearing more soon. https://t.co/rZw8bRAn64 pic.twitter.com/4z50Ye4I7K — Ro Khanna (@RoKhanna) July 11, 2026

وذكر عضو مجلس النواب الأميركي عن كاليفورنيا "كنا في قرية دمرها المستوطنون الإسرائيليون... دمروا المدرسة ودمروا تلك القرية، وكنا نتفقد ذلك فحسب".

"الجيش الإسرائيلي كان إلى جانبهم وليس إلى جانب الأميركيين"

وأضاف "ثم جاء هؤلاء المجرمون حاملين بنادق من طراز ’إم-4’، وهي بنادق أميركية الصنع، واحتجزونا. وأغلقوا الطريق، ثم اتصلوا بالجيش الإسرائيلي، وكان الجيش الإسرائيلي إلى جانبهم، وليس إلى جانب الأميركيين". فيما كتب على منصة "إكس": "لقد ارتكبوا خطأ كبيرا".

وقال كاميرون كاسكي وهو أحد مساعدي خانا والذي كان ضمن المجموعة، إنه جرى احتجازهم لأكثر من ساعة وتوسلوا للسفارة الأميركية في القدس من أجل المساعدة. وأضاف كاسكي أن مجموعة من الضباط، بدا أنهم من الشرطة، تدخلت في نهاية المطاف مما أدى إلى إطلاق سراحهم.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن قوات من الجيش والشرطة تدخلت بعد تلقي بلاغ عن قيام مستوطنين بعرقلة الطريق أمام مركبات بالقرب من خربة زنوتة، وهي قرية فلسطينية صغيرة تم تهجير سكانها بعد هجمات عنيفة شنها المستوطنون.

هجوم آخر على صحافيين لشبكة "سي إن إن"

وفي هجوم آخر وقع في وقت سابق السبت، اعتدى مستوطنون على طاقم صحافي تابع لشبكة "سي إن إن" الأميركية في قرية سنجل شمال مدينة رام الله.

وحاصر المستوطنون مركبة الطاقم الصحافي وألحقوا أضرارا بها بينها ثقب إطاراتها، وقال جيريمي دايموند مراسل الشبكة نفسها في القدس المحتلة: "المستوطنون الإسرائيليون المسلحون اعترضوا طريقنا بالعصي والحجارة والسكين، وهاجمونا ومجموعة أخرى من الصحافيين اليوم في الضفة الغربية".

وأشار إلى أن المكان الذي تعرضوا فيه لهجوم المستوطنين، هو نفسه الذي استشهد فيه سيف الدين مصلط وهو يحمل الجنسية الأميركية قبل عام بالضبط جراء تعرضه للضرب حتى الموت.

Israeli settlers armed with clubs, rocks and a knife blocked our way and attacked us & another group of journalists today in the occupied West Bank.

At the same location where settlers beat US citizen Saif Musallet to death, exactly one year ago today.

Our full report will air on… pic.twitter.com/EyvG15AsSo — Jeremy Diamond (@JDiamond1) July 11, 2026

ثاني ديمقراطي يدرس الترشح للرئاسة الأميركية يزور المنطقة

خانا هو ثاني ديمقراطي يدرس الترشح للبيت الأبيض يزور المنطقة هذا الأسبوع. ففي تل أبيب قال رام إيمانويل الذي شغل منصب كبير موظفي البيت ​الأبيض في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما يوم الأربعاء الماضي، إن السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين تقوض الدعم للتحالف الأميركي الإسرائيلي.

وعندما سئل عما إذا كان ينوي الترشح للرئاسة، قال خانا "أفكر جديا في ​ذلك، وأصبحت أكثر ميلا إلى خوض هذه التجربة بعد هذه الزيارة".

وباتت سياسات وممارسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين إحدى القضايا الخلافية البارزة داخل الحزب الديمقراطي قبيل انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر، ‌وساهمت في ⁠خسارة بعض النواب الديمقراطيين الحاليين في الانتخابات التمهيدية أمام منافسين من الجناح اليساري اتهموهم بدعم الحكومة الإسرائيلية اليمينية.

وأظهر استطلاع أجرته "رويترز/ إبسوس"، أن نسبة التأييد لإسرائيل بين الديمقراطيين تراجعت من 59% في 2018 إلى 22% في أيار/ مايو.

ورغم أن إسرائيل حظيت تاريخيا بدعم قوي من الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة، فإن عددا الديمقراطيين في الكونغرس الذين يطالبون بوقف المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل يتزايد، وهي مساعدات تبلغ قيمتها 3.8 مليار دولار سنويا وتشمل تمويلا لأسلحة خفيفة مثل بنادق "إم-4" وأنظمة اعتراض الصواريخ التي استخدمتها إسرائيل خلال الحرب ​على إيران.

في المقابل، لا يزال الدعم لإسرائيل قويا بين ​الجمهوريين، وإن كانت بعض الأطراف داخل التحالف السياسي للرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دعت أيضا إلى وقف المساعدات المقدمة لها.

وخلال زيارة لمنطقة مطلة على واد ​تنتشر فيه بؤر استيطانية على أطراف ⁠بلدة ترمسعيا، التي تضم آلاف الفلسطينيين الذين يحملون أيضا الجنسية الأميركية، قال خانا إنه يعتقد أن قيادات حزبه "لا تدرك حجم الاختبار الأخلاقي الذي أصبحت تمثله قضايا فلسطين وغزة وإسرائيل".

وقال خانا إنه تعمد أن تقتصر زيارته على الضفة الغربية، وأن تنظم لقاءاتها وبرامجها من ​جانب فلسطينيين، بهدف الحصول على رؤية غير منقوصة للأراضي التي تحتلها إسرائيل.

وأضاف "إذا كنت غير مستعد للدفاع عن ​حقوق الإنسان للفلسطينيين، وإذا ⁠كنت غير مستعد للتنديد بالإبادة الجماعية في غزة وبنظام الفصل العنصري في الضفة الغربية، فإن موقفك الأخلاقي محل شك".

وتعتبر معظم دول العالم والأمم المتحدة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، غير قانونية بموجب القانون ⁠الدولي، استنادا ​إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل السكان إلى أراض محتلة.