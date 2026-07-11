المرشد الأعلى مجتبى خامنئي يؤكد أن الانتقام لوالده سيحدث في وقت ما، وترامب يهدد بإبادة إيران حال محاولة اغتياله. وفي الجبهة اللبنانية، بعثت واشنطن وفدا عسكريا لبحث آلية انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من واحدة من منطقتَي التجربة...

في موجز أنباء العالم السبت، تتواصل التهديدات بين طهران التي تؤكد أن الانتقام للمرشد الأعلى واقع لا محالة، وواشنطن التي لوّح رئيسها (ترامب) بإبادة إيران إذا حاولت اغتياله، وسط سعي حثيث من دول الوساطة لإعادة الطرفين إلى طاولة الحوار ووقف العنف المتبادل.

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الحرب الإيرانية الأميركية

أكد المرشد الإيراني الأعلى، مجتبى خامنئي، اليوم السبت أن الثأر لدماء والده علي خامنئي الذي قُتل في اليوم الأول من الهجمات الأميركية الإسرائيلية في 28 شباط/ فبراير على إيران، "حاصل لا محالة"، وذلك غداة تهديد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة "ستبيد بالكامل" إيران إذا حاولت اغتياله أو نجحت في ذلك.

وتأتي التهديدات المتبادلة في وقت تسعى الدول التي تؤدي دور الوساطة بين طهران وواشنطن إلى الدفع نحو إحياء الخيار الدبلوماسي، بعدما اهتز بفعل لجوء الطرفين مجددا إلى العنف، إن عسكريا أو على مستوى المواقف، رغم مذكرة التفاهم التي اتفقا عليها في حزيران/ يونيو الفائت.

وقُتل عنصران في قوات الأمن الإيرانية في هجوم وقع بمدينة مشهد، حيث ووري يوم الخميس جثمان المرشد الإيراني السابق، بحسب ما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.

لبنان

وصل وفد عسكري أميركي إلى لبنان حيث بدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني، للبحث في وضع آليات تنفيذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة تجريبية بين اثنتين في جنوب لبنان، بحسب ما أفاد مصدر عسكري لبناني وكالة "فرانس برس".

العراق

تظاهر مئات العراقيين في الكوت، كبرى مدن محافظة واسط شرقي البلاد، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وفق ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس".

تركيا

تمضي الحكومة التركية قُدما في حملتها ضدّ حزب الشعب الجمهوري المعارض، إذ نفّذت عشرات الاعتقالات مستهدفة مسؤولين في منطقة تشانكايا في العاصمة أنقرة التي يديرها الحزب.

ونُقل زعيم "جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة من طرف واحد، توفان إرهورمان، إلى المستشفى مساء الجمعة لتلقي العلاج من عارض صحي، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

أوكرانيا

أسفر هجوم صاروخي روسي جديد على العاصمة الأوكرانية عن إصابة 11 شخصا، وفق ما أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

روسيا

دعت السلطات في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية السكان إلى العمل عن بُعد والحدّ من التنقُّل بمركباتهم، في ظلّ تفاقم أزمة الوقود الناجمة عن الضربات الأوكرانية التي تستهدف مصافي النفط الروسية.

كوبا

دافع رئيس الوزراء الكوبي، مانويل ماريرو، عن راوول غييرمو رودريغيز كاسترو، حفيد الزعيم السابق راوول كاسترو، بعد جدل شهدته كوبا في شأن مشاركته في مباحثات مع الولايات المتحدة.

فرنسا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، اعتقال 32 شخصا للاشتباه بتورطهم في إشعال حرائق في فرنسا منذ بداية الصيف.

ألمانيا

أفادت شرطة برلين بأنها تمكنت من السيطرة على رجل كان يحتجز امرأة منذ مساء الجمعة، داخل متجر كبير في العاصمة الألمانية.

الولايات المتحدة الأميركية

دعت الولايات المتحدة و12 دولة عضوا في تحالف "درع الأميركيتَين"، في بيان مشترك، السلطات الكولومبية إلى ضمان انتقال سلمي للسلطة، بعدما أثار الرئيس المنتهية ولايته، غوستافو بيترو، شكوكا في نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وفي سياق منفصل، رفعت شركة "أبل" دعوى قضائية ضد شركة "أوبن إيه آي"، متهمة عددا من موظفيها السابقين بتسريب معلومات سرية إلى مبتكرة برنامج "تشات جي بي تي" بعد توظيفهم لديها.

تايوان

أُجبر أكثر من 14 ألف شخص على إخلاء منازلهم في تايوان، فيما أغلقت متاجر كثيرة أبوابها مع اقتراب الإعصار "بافي"، الذي سبق أن اجتاح جزرا يابانية.

إسبانيا

يشهد الحريق الذي أودى بحياة 12 شخصا في جنوب إسبانيا وأتى على 6600 هكتارا من الأراضي، "تطوّرات إيجابية"، وفق ما أعلن مسؤول إقليمي في أجهزة الإنقاذ.

فييتنام

قضى 15 شخصا إثر انقلاب قارب كان يقلّ سياحا هنودا قبالة جزيرة فو كوك في جنوب فيتنام، وفق ما أفادت وسيلة إعلام رسمية فيتنامية.

كندا

أعلن مسؤولون أن الجسر الجديد الذي طال انتظاره بين كندا والولايات المتحدة، والذي هدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعرقلة افتتاحه، سيفتح أمام حركة المرور العامة أواخر تموز/ يوليو.

بورما

شهدت ولايتا راخين وتشين في غرب بورما، السبت، فيضانات أودت بحياة رضيع، وفق ما أفاد أحد عناصر الإنقاذ وكالة "فرانس برس".

نيوزيلندا

أعلنت نيوزيلندا والهند عن إقامة "شراكة إستراتيجية" بينهما تتضمن تعزيز التعاون الدفاعي والأمني، وذلك خلال زيارة لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.