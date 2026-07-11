واشنطن تفرض عقوبات على ممول إيراني تتهمه بالارتباط بالمرشد الأعلى

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على ممول إيراني تتهمه بتسهيل اختلال الأموال العامة لصالح "نخب النظام" في إيران، لا سيما المرشد الأعلى للبلاد مجتبى خامنئي.

فرضت الحكومة الأميركية الجمعة عقوبات على الإيراني المقيم في دبي علي أنصاري، متهمة إياه بتسهيل اختلاس الأموال العامة لصالح "نخب النظام" في الجمهورية الإسلامية، لا سيما المرشد الأعلى مجتبى خامنئي.

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ووضعت وزارة الخزانة هذا الإجراء في سياق الرد على هجمات نسبتها واشنطن إلى طهران، وطالت هذا الأسبوع سفنا أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز.

وتبادل البلدان الضربات عقب هذه الهجمات، ما أثار مخاوف من استئناف الحرب الشاملة، رغم توقيع الطرفين مذكرة تفاهم في حزيران/ يونيو.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت على "إكس"، إن مجتبى الذي لم يظهر علنا منذ انتخابه خلفا لوالده علي خامنئي بعد اغتياله مع بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران "يختبئ منعزلا بينما ينهار نظامه".

وأضاف "ستواصل وزارة الخزانة استخدام كل أداة متاحة لها لعزله هو وغيره من نخب النظام عن النظام المالي العالمي. سنحافظ على هذه الأصول من أجل الشعب الإيراني".

وقالت وزارة الخزانة على "إكس": "اليوم، وبعد استئناف إيران لهجماتها على الشحن الدولي في مضيق هرمز، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات على وسيط مالي إيراني قام عمليا بإضفاء طابع مؤسسي على عمليات اختلاس واسعة النطاق داخل النظام الإيراني، محوِّلا الثروة المموَّلة من المال العام إلى الخارج".

وقالت إن أنصاري "استثمر أموال الشعب الإيراني... في ألمانيا ولوكسمبورغ وإسبانيا والمملكة المتحدة وقبرص والإمارات العربية المتحدة وخارجها"، عبر شركة قابضة مقرها في سانت كيتس ونيفيس في منطقة البحر الكاريبي.

وتابعت "رغم تسجيل هذه المصالح المالية باسم أنصاري، يُحفظ العديد منها فعليا لصالح مجتبى خامنئي وعائلته وغيرها من النخب الإيرانية داخل النظام والحرس الثوري".

تؤدي هذه العقوبات إلى تجميد أي أصول قد تكون موجودة في الولايات المتحدة. كما تمنع الشركات والمواطنين الأميركيين من التعامل مع المستهدف، تحت طائلة تعرّضهم بدورهم لعقوبات.

وشملت العقوبات كذلك شركات صيرفة إيرانية "تُدير كل عام مليارات الدولارات لحساب بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات، من خلال اللجوء إلى طبقات متعددة من الشركات الوهمية بهدف إخفاء الأنشطة المالية غير المشروعة للنظام"، بحسب وزارة الخزانة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت في بيان منفصل "من خلال استهداف هذه الشبكات، تُقوِّض الولايات المتحدة بشكل مباشر قدرة النظام على الوصول إلى العملات الأجنبية والانخراط في أنشطة مالية دولية".