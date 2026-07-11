وسط تصاعد الهجمات.. صواريخ روسية تستهدف كييف

كثفت أوكرانيا خلال الأيام الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيّرة على أهداف داخل الأراضي الروسية، مستهدفة منشآت للطاقة والوقود والبنية اللوجستية.

أصيب ستة أشخاص، السبت، جراء هجوم صاروخي روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب ما أعلنت السلطات الأوكرانية.

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وقالت السلطات إن الهجوم ألحق أضرارا بعدد من المباني، فيما هرعت فرق الطوارئ والإسعاف إلى مواقع الاستهداف، بالتزامن مع عمل وحدات الدفاع الجوي على التصدي للصواريخ.

ودوت انفجارات في أنحاء من العاصمة، تزامنا مع إطلاق صفارات الإنذار، بينما دعت السلطات السكان إلى التوجه إلى الملاجئ حتى انتهاء الهجوم.

ويأتي القصف بعد أيام من سلسلة هجمات روسية مكثفة استهدفت كييف ومناطق أوكرانية أخرى، في وقت تشهد فيه الحرب تصعيدا متبادلا في الضربات بعيدة المدى.

وكانت العاصمة الأوكرانية قد تعرضت خلال الأسبوع الجاري لعدة هجمات صاروخية وجوية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تحذيرات أوكرانية متكررة من تراجع قدرات الدفاع الجوي في مواجهة الصواريخ الباليستية الروسية.

وفي المقابل، كثفت أوكرانيا خلال الأيام الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيّرة على أهداف داخل الأراضي الروسية، مستهدفة منشآت للطاقة والوقود والبنية اللوجستية، في إطار مساعيها لإضعاف القدرات العسكرية والاقتصادية لموسكو، بينما أعلنت كييف إنشاء قيادة عسكرية جديدة للعمليات بعيدة المدى لتوسيع نطاق هذه الضربات.

وسمع صحافيو وكالة فرانس برس في كييف دوي موجتين من الانفجارات في الساعات الأولى من السبت، حيث انطلقت صافرات الإنذار بعد دقائق من الانفجار الأول.

وجاءت هذه الهجمات بعد يوم من شن أوكرانيا ضربات بطائرات مسيّرة استهدفت مصافي نفط في جنوب روسيا، في إطار استراتيجية كييف لاستهداف البنية التحتية الروسية للطاقة.