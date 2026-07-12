موجز أنباء العالم الأحد

يتواصل تبادل الضربات بين واشنطن وطهران مهدّدا بتقويض تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وسط احتجاجات خليجية، ودعوات إلى العودة إلى المسار الدبلوماسي لحل الإشكالات العالقة بين الطرفين

صور للسفينة التي استهدفت اليوم في مضيق هرمز والدخان يتصاعد منها (Getty Images)

يتضمن موجز أنباء العالم ليوم الأحد، آخر الأنباء التي تتعلق بالتصعيد المتواصل بين طهران وواشنطن، ومن أبرزها مقتل جندي إيراني، واستهداف إيران سفينة في مضيق هرمز، إلى جانب أنباء أخرى من مختلف أنحاء العالم تجدونها أدناه.

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التصعيد بين إيران والولايات المتحدة

أعلنت طهران، الأحد، إغلاق مضيق هرمز بعدما استهدفت بصواريخ وطائرات مسيّرة قواعد عسكرية أميركية في دول الخليج المجاورة، وذلك غداة جولة جديدة من الضربات التي نفّذتها الولايات المتحدة على مناطق الساحل الإيراني، قالت إنها ردّ على هجوم شنّته قوات الحرس الثوري على سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.

وأسفرت الضربات الأميركية على الجمهورية الإسلامية، ليل السبت - الأحد، عن مقتل جندي إيراني، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، وذلك بعد أن استهدفت الولايات المتحدة نحو 140 هدفا عسكريا في إيران الأحد، بحسب ما أفادت القيادة المركزية الأميركية، "سنتكوم".

وأفاد صحافيو وكالة "فرانس برس" بسماع صفارات إنذار ودوي انفجارات في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين، في ما يمثّل أحدث تصعيد من شأنه أن يهدّد بتقويض مذكرة التفاهم الموقّعة من طهران وواشنطن في منتصف حزيران/ يونيو، بهدف إنهاء الحرب.

كما قال الجيش الكويتي، صباح الأحد، إنه يتصدى لـ"أهداف جوية معادية" مع تجدد الضربات بين إيران والولايات المتحدة.

كما أعلن الجيش الأردني في بيان، أن ثلاثة صواريخ إيرانية سقطت فجر الأحد في أراضي المملكة من دون وقوع إصابات.

واستدعت سلطنة عمان السفير الإيراني عقب تعرض أراضيها لهجوم، وسلمته احتجاجا رسميا نادرا تتهم فيه طهران باستهداف أراضيها، وفق ما أوردت وكالة الأنباء العُمانية.

وأدانت وزارة الخارجية القطرية من ناحيتها تجدّد القصف الإيراني على أراضيها وأراضي دول خليجية مجاورة، واصفة إيّاه بأنه "تصعيد خطير"، ومشدّدة على ضرورة الوقف الفوري والشامل للأعمال العسكرية في المنطقة.

ودعا وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إلى "خفض التصعيد" و"ضبط النفس" بين أطراف النزاع في إيران، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية.

ونشرت صحيفة "همشهري" الإيرانية ذات التوجه المحافظ قائمة بأسماء شخصيات، قالت إنهم "ينبغي أن يدفعوا ثمن" مقتل المرشد علي خامنئي، من بينهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، وقادة أوروبيون.

وفي سياق متصل، قال المستشار العسكري للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، محسن رضائي، إنّ مضيق هرمز الذي يمثّل محور التوترات الحالية مع الولايات المتحدة، أكثر أهمية لإيران من "القنابل الذرية".

مضيق هرمز

أفادت وكالة بحرية بريطانية، الأحد، أن طاقم سفينة تضررت قبالة سواحل عُمان تخلى عنها إثر تعرضها لهجوم حمّلت الولايات المتحدة إيران مسؤوليته.

وفي نيودلهي، أعلنت الخارجية الهندية في بيان أن 11 من مواطنيها كانوا على متن سفينة تعرضت لهجوم في المياه قبالة سواحل شرق سلطنة عمان، وسط تبادل للضربات بين إيران والولايات المتحدة.

قطر

أعلن الديوان الأميري القطري، الأحد، وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي حكم الدولة بين عامي 1995 و2013، والذي يعدّ مهندس نهضتها الاقتصادية ونفوذها الإقليمي والدولي.

وفي بيان منفصل، أعلن الديوان الأميري الحداد العام لمدة أربعة أيام اعتبارا من الأحد، و"تعطيل العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من يوم الإثنين".

الولايات المتحدة الأميركية

توفي السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي يُعدّ أحد أبرز المدافعين عن إسرائيل والحليف المقرّب لدونالد ترامب، السبت، عن نحو 71 عاما إثر إصابته بمرض "مفاجئ"، وفق ما أعلن مكتبه يوم الأحد.

وكان الرئيس الأميركي في مقدّمة الناعين، واصفا غراهام بأنه "أحد أعظم الأشخاص الذين عرفتهم على الإطلاق"، مضيفا عبر منصته "تروث سوشال" أن السيناتور الراحل "كان دؤوبا في العمل ووطنيا أميركيا حقيقيا. سيفتقده الجميع كثيرا".

العراق

سوف يتوجه رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، غدا الإثنين إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، وسط ضغوط اقتصادية وتحديات أبرزها ملف الفصائل الموالية لإيران.

سورية

بدأت الأحد أولى جلسات مجلس الشعب الانتقالي في سورية، وفق التلفزيون السوري الرسمي، والذي ستكون من أبرز مهامه تشكيل لجنة لوضع مسودة دستور جديد للبلاد، والتأسيس للانتقال الديمقراطي بعد عقود من حكم حزب الواحد.

وفي حادثة أخرى، قُتل طفلان على الأقل في غرق زورق كان يقلّ عددا من السكان في نهر الفرات في شرق سورية، بعد منتصف ليل السبت إلى الأحد، وفق ما أعلن الدفاع المدني السوري الذي قال إنه يواصل عمليات البحث عن ناجين.

إسبانيا

أعلن مسؤولون، الأحد، السيطرة على حريق غابات أودى بما لا يقل عن 12 شخصا في جنوب إسبانيا، ما أتاح لمئات السكان الذين أُجلوا من المنطقة أن يعودوا إلى منازلهم، فيما يواصل عناصر الإطفاء جهودهم لإخماده بالكامل.

ألمانيا

أظهرت أرقام رسمية أن 99 شخصا لقوا مصرعهم غرقا في ألمانيا خلال حزيران/ يونيو الماضي، في أعلى حصيلة شهرية تُسجّل منذ موجة الحر الشديد التي اجتاحت أوروبا في العام 2003.

الصين

تراجع تصنيف الإعصار "بافي" إلى عاصفة مدارية شديدة، الأحد، بعدما ضرب اليابسة في شرق الصين، ما دفع السلطات إلى إجلاء نحو مليوني شخص بعيدا من مساره.

كندا

قُتل شخصان وأُصيب أربعة آخرون على الأقل، السبت، في إطلاق نار خلال مهرجان لرقص السالسا في تورونتو، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية، في حين لا يزال المشتبه به طليقا.

كوبا

تواصل السلطات في كوبا العمل لإعادة تشغيل شبكة الكهرباء، بعد انقطاع جديد هو الثاني في أقل من أسبوع، لكنها تقول إن نقص الوقود الناجم عن الحظر النفطي الأميركي يبطئ العمل.