وفاة مفاجئة للسيناتور الأميركي ليندسي غراهام عن 71 عامًا

وفاة السيناتور الأميركي ليندسي غراهام بصورة مفاجئة بعد مرض قصير، فيما نعاه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، مشيدًا بدعمه لإسرائيل ودوره في تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة.

أعلن مكتب السيناتور الأميركي الجمهوري، ليندسي غراهام، اليوم الأحد، وفاته عن عمر ناهز 71 عامًا، بعد إصابته بصورة مفاجئة بمرض لم يدم طويلًا.

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وقال مكتب غراهام، في بيان نُشر عبر حساب السيناتور الرسمي على منصة "إكس"، إن غراهام توفي مساء السبت، مضيفًا أن عائلته "تطلب احترام خصوصيتها خلال هذه الفترة الصعبة للغاية".

وشغل غراهام مقعد ولاية كارولاينا الجنوبية في مجلس الشيوخ الأميركي منذ عام 2003، وكان من أبرز وجوه الحزب الجمهوري، ولا سيما في ملفات السياسة الخارجية والدفاع.

وعُرف غراهام بمواقفه المتشددة تجاه إيران، وبدعمه المتواصل لإسرائيل، كما حافظ على علاقات وثيقة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وكان من أبرز الأصوات المؤيدة لإسرائيل في الكونغرس الأميركي.

وتحالف غراهام بصورة وثيقة مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال السنوات الأخيرة، رغم التباينات التي ظهرت بينهما في مراحل سابقة.

وكان غراهام قد ظهر علنًا قبل وفاته بيومين خلال زيارة إلى كييف، حيث أجرى مباحثات مع مسؤولين أوكرانيين تناولت العقوبات المفروضة على روسيا وملفات الدعم العسكري لأوكرانيا.

ونعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، غراهام، ووصفه بأنه "صديق كبير لإسرائيل وصديق عزيز لي. ليس لدينا صديق أفضل منه".

واعتبر أنّ غراهام "أدرك أن أمن إسرائيل وأميركا لا ينفصلان"، وأنّه كرّس حياته للدفاع عن الولايات المتحدة، وتعزيز التحالف بين البلدين، والدفاع عن "العالم الحر"، على حد تعبيره.

وتابع: "فقدت إسرائيل أحد أعظم أصدقائها، وفقدت أميركا وطنيًا كبيرًا، وفقدت أنا صديقًا عزيزًا".

ونعى ترامب غراهام، واصفًا إياه بأنه "أحد أعظم الأشخاص وأعضاء مجلس الشيوخ الذين عرفتهم في حياتي". وقال ترامب إن غراهام "كان يعمل دائمًا، وكان وطنيًا أميركيًا حقيقيًا"، مضيفًا: "سنفتقد ليندسي كثيرًا. يا له من أمر محزن".

كما نعى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، غراهام، وقال إنه تلقى "بصدمة وألم نبأ الوفاة المفاجئة لصديقي العزيز، الصديق الكبير لإسرائيل والوطني الأميركي الكبير، السيناتور الأميركي ليندسي غراهام".

وأضاف هرتسوغ أن غراهام كان "قائدًا حقيقيًا للشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل"، مضيفًا: "لن ننسى أبدًا كيف وقف إلى جانب الشعب في إسرائيل في أصعب لحظاتنا، وسنبقى ممتنين دائمًا لما أبداه من عدالة وحقيقة ووفاء".

وتابع: "سأذكر دائمًا دعمه لدولة إسرائيل".

ونعى وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، غراهام، وقال إنه تلقى "بصدمة وحزن" نبأ وفاته المفاجئة، مضيفًا أنه كان يصفه دائمًا بأنه "أفضل سيناتور".

وأضاف ساعر أن غراهام كان "أحد أعظم أصدقاء إسرائيل والشعب اليهودي في الولايات المتحدة والعالم"، وأنه امتاز بـ"رؤية واضحة للواقع والتزام حقيقي بالقيم"، مشيرًا إلى أن دعمه لإسرائيل وأمنها كان "راسخًا".