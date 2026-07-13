طهران: مذكرة التفاهم مع واشنطن انتهت

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن بلاده ستواصل تحركاتها على المستويين الداخلي والدولي لمتابعة ما وصفه بالانتهاكات المرتكبة بحق إيران، مشددا على أن طهران تعتبر مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة منتهية بسبب ما وصفه بخرق واشنطن للاتفاق.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن بلاده تضع المطالب الشعبية بشأن الرد على مقتل المرشد الإيراني السيد علي خامنئي ضمن أجندتها، مشيدًا بصمود الشعب الإيراني رغم ما وصفه بالمحن والضغوط التي واجهها.

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وقال بقائي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الإثنين، إن طهران ستستخدم جميع الوسائل والفرص المتاحة على المستوى الدولي لتوثيق ما تعتبره جرائم والمطالبة بتحقيق العدالة، مشددا على أن الحملات الإعلامية لن تؤثر على موقف الشعب الإيراني أو مسار بلاده.

وأضاف أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة انتهت، معتبرا أن الجانب الأميركي هو من أخل بالاتفاق بشكل واضح، في إشارة إلى استمرار الخلافات بين الطرفين حول الالتزامات المتبادلة.

وقال إنه بلاده كانت تسعى إلى التوصل لآلية تضمن عبور السفن بشكل آمن عبر مضيق هرمز، بالتشاور مع سلطنة عمان، إلا أن هذه الجهود لم تكتمل بسبب ما وصفته بضغوط أميركية على مسقط.

كما وجه التحية إلى المشاركين في مراسم تشييع السيد علي خامنئي، مشيدا بما وصفه بالوفاء والدعم الشعبي.

إلى ذلك، قال نائب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن مطالبة الشعب بمحاسبة المسؤولين عن اغتيال المرشد الأعلى وبقية القتلى خلال الحرب تعد حقا مشروعا، مؤكدا ضرورة محاسبة جميع من شاركوا في التخطيط والتنفيذ أو ساهموا في استهداف المواطنين الإيرانيين.

تصعيد عسكري بين واشنطن وطهران بعد ضربات متبادلة

شنت الولايات المتحدة سلسلة ضربات على مواقع وأنظمة عسكرية داخل إيران، في وقت أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات استهدفت قواعد ومواقع أميركية في عدد من دول المنطقة، في تصعيد جديد بين الجانبين.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن عملياتها استهدفت عشرات المواقع الإيرانية، بينها أنظمة دفاع جوي ورادارات ساحلية ومنشآت مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مشيرة إلى أن الهدف هو الحد من تهديدات الملاحة الدولية في مضيق هرمز.

وأضافت واشنطن أنها تواصل تعزيز جاهزيتها لضمان حرية حركة السفن في المضيق، بينما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الضربات الأميركية طالت مناطق في جنوب وغرب البلاد، من بينها جزيرة قشم وبندر عباس ومواقع في محافظة خوزستان.