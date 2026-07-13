ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4490 قتيلا

4490 قتيلا و16,740 إصابة في حصيلة محدثة لضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا، فيما تتواصل عمليات البحث عن الآلاف من المفقودين.

عمليات بحث متواصلة عن آلاف المفقودين (Gettyimages)

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 حزيران/ يونيو الماضي إلى 4 آلاف و490، وفق إعلان رسمي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز، في تدوينة على منصة "إكس"، الإثنين، إن عدد القتلى ارتفع بواقع 157 شخصا ليبلغ 4 آلاف 490.

وأضاف أن عدد المصابين جراء الكارثة بلغ 16 ألفا و740 شخصا.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أعلنت حكومة فنزويلا بدء إحصاء سكاني بالوسائل البيومترية، بهدف تحديد الاحتياجات السكنية بدقة عقب كارثة الزلزالين.

وتتوقع الحكومة الفنزويلية، وفق التقييمات الأولية، الحاجة إلى بناء نحو 25 ألف مسكن جديد.

وفي 24 حزيران/ يونيو الماضي، ضرب زلزال مزدوج فنزويلا، الأول بقوة 7.2 درجات والثاني بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر.

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 26 حزيران/ يونيو أن تكلفة الأضرار المادية المباشرة تُقدَّر بنحو 6.7 مليارات دولار.

ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ متواصلة في البلاد، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى.