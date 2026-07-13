المجمع العام لكنيسة إنجلترا يتضامن مع المسيحيين الفلسطينيين

المجمع العام لكنيسة إنجلترا يؤيد بأغلبية كبيرة موقفًا متضامنًا مع المسيحيين الفلسطينيين، بعد مناقشة وثيقة تدعو إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها.

من اجتماع للمجمع العام لكنيسة إنجلترا، أرشيفية (Getty Images)

صوّت المجمع العام لكنيسة إنجلترا، اليوم الإثنين، بأغلبية كبيرة، لصالح التعبير عن تضامنه مع المسيحيين الفلسطينيين، خلال اجتماعاته المنعقدة في مدينة يورك.

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وأيّد 253 عضوًا في المجمع المقترح، مقابل 47 عارضوه، بعد مناقشة وثيقة أصدرتها حركة "كايروس فلسطين"، وهي حركة مسيحية فلسطينية مسكونية.

وجاء التصويت ضمن الهيئات الثلاث التي يتألف منها المجمع العام، وهي مجلس الأساقفة، ومجلس رجال الدين، ومجلس الرعية.

وفي مجلس الأساقفة، أيد 25 أسقفًا المقترح، ولم يصوّت أي أسقف ضده، فيما امتنع خمسة عن التصويت.

أما في مجلس رجال الدين، فأيد 115 عضوًا المقترح، وعارضه 20، فيما امتنع 30 عن التصويت.

وفي مجلس الرعية، صوّت 113 عضوًا لصالحه، مقابل 27 عارضوه، وامتنع 35 عن التصويت.

وناقش المجمع وثيقة بعنوان "لحظة حقيقة: الإيمان في زمن الإبادة الجماعية"، نشرتها حركة "كايروس فلسطين" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وتتضمن الوثيقة نداءً لاهوتيًا وسياسيًا صادرًا عن مسيحيين فلسطينيين، يدعو المسيحيين في أنحاء العالم إلى الوقوف إلى جانب المسيحيين الفلسطينيين والتضامن معهم.

كما تدعو الوثيقة إلى ممارسة الضغط على الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني الدولي من أجل "عزل إسرائيل ومقاطعتها وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها".

وتصف الوثيقة إسرائيل بأنها "كيان استعماري استيطاني إقصائي"، وتدعو الكنائس في أنحاء العالم إلى "التمييز بين الحوار مع اليهود والحوار مع الصهيونية".