حركة الملاحة في مضيق هرمز تهبط إلى أدنى مستوى منذ عدة أسابيع

انخفض عدد السفن العابرة لمضيق هرمز إلى أدنى مستوى خلال 5 أسابيع، بحسب بيانات شحن، في ظل تصاعد الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران والهجمات على السفن، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن أمن الملاحة

أظهرت بيانات شحن أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز انخفض، أمس الأحد، إلى أدنى مستوى ​منذ عدة أسابيع، في ظل تجدد الضربات المتبادلة من ‌الولايات المتحدة وإيران والهجمات على السفن، ما أدى إلى تزايد المخاوف بشأن السلامة.

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وكشفت بيانات تتبّع السفن الصادرة عن شركة "كبلر"، ​أن 6 سفن عبرت المضيق أمس الأحد، وهو أقل ​عدد في أي يوم منذ 5 أسابيع.

وبيّنت أن ⁠الناقلات التي عبرت المضيق شملت ناقلة النفط الخام الضخمة "هيومانيتي" ​المحملة بمليوني برميل من النفط الإيراني، وناقلة أخرى هي "كابيتان ​أندرياس" التي تحمل حوالي 500 ألف برميل من المنتجات النفطية الكويتية، في حين دخلت 3 ناقلات فارغة إلى الخليج لتحميل النفط. وعمدت معظم الناقلات إلى وقف تشغيل أجهزة ​الإرسال والاستقبال الخاصة بها عند عبور المضيق.

ولم يظهر دخول أي ناقلات ​للغاز الطبيعي المسال إلى المضيق خلال مطلع الأسبوع في بيانات تتبع السفن.

وأظهرت ‌بيانات ⁠"كبلر" أن ناقلة واحدة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، غادرت المضيق بين 10 و12 تموز/ يوليو، متجهة إلى ميناء داهيج في الهند.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية، "سنتكوم"، أن القوات أكملت أمس الأحد موجة ​أخرى من الضربات ​ضد إيران، ⁠إذ استهدفت عشرات الأهداف في مواقع متعددة بذخائر دقيقة التوجيه.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الأحد ​إن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة التجارية، ​على ⁠الرغم من إعلان إيران في وقت سابق أنها أغلقت المضيق بعد أن سارت سفينة في مسار غير معتمد وتعرضت للقصف.

وقال الحرس الثوري ⁠الإيراني ​اليوم، الإثنين، إن قواته البحرية وقفت سفينتين ​في مضيق هرمز ليلة أمس عن طريق تعطيل أنظمتهما، ولم يذكر الحرس ​الثوري اسمي السفينتين المعنيتين.