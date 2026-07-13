فيديو: الجيش الأميركي يعلن استخدام زوارق مسيّرة للمرة الأولى لضرب ميناء بندر عباس الإيراني

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) عن استخدام مسيّرات بحرية انقضاضية لأول مرة في تاريخ العمليات القتالية، لضرب منشأة صيانة بميناء بندر عباس الإيراني. وأكدت سنتكوم أن هجوم مسيّرات "كورسير" الثلاث أضعف قدرة النظام الإيراني على مهاجمة السفن التجارية.

قال الجيش الأميركي، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة استخدمت للمرة الأولى في القتال، مسيّرات بحرية انقضاضية، لضرب ميناء بندر عباس الإيراني.

وجاء في بيان للقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) عبر منصة "إكس"، أن ثلاث مسيّرات بحرية انقضاضية من نوع كورسير، استهدفت، أمس الأحد، في الميناء المذكور، "منشأة لصيانة الغواصات والسفن".

فيديو يُظهر استخدام مسيّرات بحرية انقضاضية أميركية، لأول مرة في تاريخ العمليات القتالية، لضرب منشأة صيانة بميناء بندر عباس في #إيران، بحسب ما أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم).



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وشددت سنتكوم على "أنها المرة الأولى التي تستخدم فيها القوات الأميركية مسيّرات بحرية في عمليات قتالية".

ولفتت القيادة المركزية الأميركية إلى إن الضربات التي تسلّط الضوء على الدور المتنامي الذي تؤديه المسيّرات في العمليات القتالية الأميركية، "أضعفت قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية".

وتضمّن منشور سنتكوم تسجيل فيديو لانفجار مسيّرات بحرية قرب رصيفين، واشتعال النيران وتصاعد الدخان في أجواء الميناء.

وفي الشهر الماضي، استخدم الجيش الأميركي مسيّرة من طراز "كورسير" في عملية إنقاذ اثنين من طيّاريه، بعدما أسقطت إيران مروحيتهما الهجومية من طراز "أباتشي".

ومسيّرة "كورسير" التي طوّرتها شركة "سارونيك تكنولوجيز" الأميركية، دخلت الخدمة في الشرق الأوسط في آذار/ مارس.

وتقول شركة "سارونيك" إن "الزورق السطحي الذاتي التشغيل" والبالغ طوله 24 قدما، مزوّد بمحرك يعمل بوقود الديزل ويمكن إطلاقه في البحر، ما يتيح للسفن الأكبر حجما نشره واستعادته من دون الحاجة للعودة إلى الميناء.