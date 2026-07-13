قتلى وجرحى بهجمات بمسيرات بموسكو زيلينسكي يمهد لتعديل حكومي جديد

تتواصل التطورات العسكرية والسياسية بين روسيا وأوكرانيا، مع سقوط قتلى وجرحى جراء هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منطقة موسكو، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عزمه إجراء تعديل حكومي يشمل تغيير رئيسة الوزراء، وسط استمرار التصعيد الميداني.

قتل ثلاثة أشخاص وجرح خمسة آخرون جراء هجمات بطائرات مسيّرة في منطقة موسكو، وفق ما أعلن حاكم المنطقة أندريه فوروبيوف الإثنين.

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وكتب على تطبيق تلغرام "في بلدة بيونيرسكي في إستريا، قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح عندما تحطمت طائرة مسيّرة... وفي سولنيشنوغورسك، أُصيب شخصان بجروح بعد أن اصطدمت طائرة مسيّرة بمبنى سكني".

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عزمه إجراء تعديل حكومي يتضمن استبدال رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو، بعد نحو عام من توليها المنصب، مشيداً بأدائها ومقترحاً إسناد مهمة جديدة لها في إدارة العلاقات مع أحد الشركاء الرئيسيين لأوكرانيا.

وتولت يوليا سفيريدينكو رئاسة الوزراء في يوليو/تموز 2025 عقب تعديل حكومي أجراه الرئيس زيلينسكي، بعدما شغلت سابقاً منصب وزيرة الاقتصاد في حكومة دينيس شميهال.

وتعد ثاني امرأة تتولى رئاسة الحكومة في أوكرانيا بعد يوليا تيموشينكو، واشتهرت بدورها البارز في مفاوضات اتفاقية المعادن النادرة مع الولايات المتحدة، التي تأجل توقيعها عدة مرات بسبب مواقفها التفاوضية المتشددة.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المواجهات العسكرية، إذ أسفرت هجمات روسية على وسط وجنوب البلاد عن مقتل أربعة أشخاص، بينما أعلن الجيش الأوكراني استهداف مصفاة نفط في منطقة سامارا الروسية.

وتتزامن هذه التطورات مع استعداد حلفاء كييف لعقد اجتماع في باريس لبحث سبل زيادة الضغط على موسكو لإنهاء الحرب، في ظل استمرار الدعم الغربي لأوكرانيا، بما في ذلك منحها الضوء الأخضر لتصنيع أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت".