موجز أنباء العالم الإثنين

تصاعد التوتر العسكري بين إيران وأميركا مهددا التفاهمات، وسط قصف متبادل وهجمات يمنية وسعودية. دوليا، بحثت أوروبا حظر بضائع المستوطنات، وحظرت بريطانيا الحرس الثوري، فيما شهدت دول عدة حوادث حرائق، وفيضانات، وموجات حر، وإدانات قضائية لمسؤولين.

من موقع الحريق الذي اندلع في تايلاند (Getty Images)

عادت الحرب لتخيّم على المنطقة، الإثنين، في ظل تصعيد هو الأخطر بين إيران والولايات المتحدة منذ إعلان وقف إطلاق النار في الثامن من نيسان/ أبريل، ما يهدد بانهيار مذكرة التفاهم التي أبرمتاها في منتصف حزيران/ يونيو، بهدف إنهاء الأعمال العدائية.

ونفذت الولايات المتحدة ليل الأحد - الإثنين، عمليات قصف على إيران التي ردّت باستهداف دول خليجية.

في المقابل، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الإثنين، استهداف مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط، فيما استهدف الحوثيون السعودية، بعدما توعّدوا بالرد على الهجوم الذي نسبوه إلى الرياض.

من جهة أخرى، كشفت الحكومة البريطانية، الإثنين، خططا لحظر الحرس الثوري الإيراني باعتباره تهديدا للأمن القومي مدعوما من الخارج، وذلك في إطار مشروع قانون يشمل حظر أطراف أخرى بعضها مرتبط بروسيا.

الهند

قُتل تسعة عمال في محطّة لتحويل القمامة إلى طاقة في غرب الهند، بعدما انهارت كومة نفايات فوق مبنى إداري على خلفية تساقط أمطار غزيرة، بحسب ما أعلن مشغّل المنشأة، الإثنين.

تايلاند

لقي 27 شخصا على الأقل، مصارعهم، وأصيب العشرات في حريق هائل اندلع في حانة في العاصمة التايلاندية بانكوك، وفق ما أفاد مسؤولون وشهود، الإثنين، في حادث يُعدّ الأسوأ في البلاد، منذ نحو عقدين.

ألمانيا

أصدرت محكمة ألمانية، الإثنين، حكما بالسجن على زوجين عراقيين، بتهمة استعباد فتاتين إيزيديتين، والاعتداء عليهما جنسيا.

دول أوروبية تدفع باتّجاه حظر واردات المستوطنات

أعلنت دول عدة في الاتحاد الأوروبي، الإثنين، تأييدها فرض حظر على الواردات من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، إلا أن أي اتفاق لم يتم التوصل إليه بعد، وفق مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل، كايا كالاس.

شهيد في الضفة الغربية

قتلت القوات الإسرائيلية، الإثنين، فلسطينيا أثناء محاولته دخول القدس من طريق تسلق جدار الفصل العنصري، وفق ما أفادت مصادر فلسطينية.

موسكو

قُتل أربعة أشخاص، معظمهم في محيط موسكو، جراء هجمات شنتها طائرات مسيّرة أوكرانية، فيما أسفرت ضربات روسية على أوكرانيا عن مقتل ستة أشخاص على الأقلّ، بينهم ثلاثة قضوا في هجوم استهدف سفينة شحن، وفق ما أعلن مسؤولون من البلدين.

باريس

أفاد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الإثنين، أن باريس ستستدعي في الأيام المقبلة السفير الروسي على خلفية إطلاق موسكو سلسلة هجمات إلكترونية واسعة النطاق، ضد بلدان أوروبية بينها فرنسا.

واستضافت العاصمة الفرنسية، الإثنين، اجتماعا لـ"تحالف الراغبين" بحضور ما لا يقلّ عن 25 رئيس دولة وحكومة، من بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك بهدف التأكيد على دعم كييف وزيادة الضغط على روسيا، بحسب ما أعلن الإليزيه.

واشنطن

اجتاحت موجة حر وسط الولايات المتحدة، الأحد، محطمة الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في مناطق تمتد من السهول الشمالية، وصولا إلى منطقة جبال روكي.

لندن

تشير نماذج طورها باحثون بريطانيون، ونُشرت في دراسة الإثنين، إلى أن عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة خلال موجات الحر الأخيرة في أيار/ مايو، وحزيران/ يونيو في إنجلترا وويلز، قد يتجاوز 2700 حالة.

حريق في غابة بفرنسا

تعرّضت غابة فونتينبلو الشهيرة جنوب العاصمة الفرنسية لحريق تمدد "على نطاق استثنائي" ليل الأحد - الإثنين، في وقت تشهد البلاد موجة الحر الثانية لهذا العام، الأمر الذي دفع السلطات إلى استخدام طائرتين من طراز "كندير" لمكافحة الحرائق بالماء.

إسبانيا

زار رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الإثنين، موقع حرائق الغابات الأكثر حصدا للأرواح في تاريخ البلاد الحديث، والتي أسفرت عن مقتل 13 شخصا، وأتت على مساحات شاسعة.

سيول

قضت محكمة في كوريا الجنوبية، الإثنين، بسجن الرئيس السابق يون سوك يول عامين، بعد إدانته بتلقي استطلاعات رأي مجانية بشكل غير قانوني مقابل تقديم دعم سياسي، في حكم يضاف إلى مشاكله القانونية المتزايدة.

لندن

أعلنت الحكومة البريطانية، الإثنين، عن تخصيص أكثر من 250 مليون جنيه إسترليني لتعزيز حماية الشرطة للمجتمع اليهودي، الذي تعرض لسلسلة هجمات في الأشهر الأخيرة.

المكسيك

لقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص، بينهم قاصران، حتفهم الأحد في حادث سير بولاية خاليسكو بغرب المكسيك، بين شاحنة نقل بضائع، ومركبات كانت متوقفة نتيجة حادث تصادم آخر، وفق ما أفادت هيئة الحماية المدنية.

سيول

أعلنت البحرية الكورية الجنوبية، الإثنين، العثور على جثة بحّار قبالة ساحلها الشرقي، غداة اختفائه قرب الحدود البحرية القائمة بحكم الأمر الواقع بين الكوريتين.

أنقرة

أمرت النيابة العامة في تركيا بتوقيف نحو ألف شخص، يشتبه بأنهم على صلة بمنظمة تتهمها أنقرة بالوقوف وراء انقلاب العام 2016 الفاشل، بحسب ما أعلن وزير العدل، الإثنين.

سيول

بدأ اتّحاد عمّال شركة "هيونداي موتور" إضرابا جزئيا مدّته ثلاثة أيام الإثنين، بعد انهيار، مفاوضات على الأجور مع الإدارة استمرت مدة طويلة.