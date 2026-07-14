روسيا تقصف كييف بعد إعلان تحالف أوروبي لتعزيز دعم أوكرانيا

تزامن القصف الروسي على كييف مع تحرك أوروبي لتعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية، في مؤشر على دخول الحرب مرحلة أكثر تصعيدًا، وسط تمسك موسكو بمواصلة عملياتها ورفع حلفاء كييف مستوى دعمهم العسكري.

شنت روسيا، فجر الثلاثاء، هجوما صاروخيا باليستيا على العاصمة الأوكرانية كييف، بعد ساعات من إعلان تسع دول أوروبية وأوكرانيا تشكيل تحالف جديد يهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية في مواجهة الصواريخ الباليستية، في خطوة اعتبرتها موسكو تصعيدا إضافيا.

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وأفادت السلطات الأوكرانية بسماع عدة انفجارات في مناطق من وسط كييف، بينما جاء الهجوم عقب تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتوسيع نطاق الرد على الضربات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية، مؤكدا أن الردود المقبلة ستكون "أقوى عدة مرات".

في المقابل، أعلنت روسيا مقتل 13 مدنيا جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق تسيطر عليها موسكو في شرق وجنوب أوكرانيا.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مقربة من الكرملين أن بوتين لا يبدي استعدادا حاليا للتفاوض بشأن إنهاء الحرب، في ظل استمرار الهجمات الأوكرانية على منشآت روسية، بينها مصافي نفط.

وجاء التصعيد العسكري عقب قمة عقدت في باريس، أعلنت خلالها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والدانمارك والنرويج وإسبانيا والسويد وأوكرانيا إنشاء تحالف دفاعي لتطوير أنظمة مواجهة الصواريخ الباليستية، مؤكدين أن الهدف هو حماية الشعوب وليس استهداف أي طرف.

كما أعلنت فرنسا وبريطانيا وإسبانيا استعدادها لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، رغم تحذيرات موسكو من اعتبار أي قوات أجنبية أهدافا مشروعة.

في المقابل، استبعدت الولايات المتحدة إرسال قوات برية، لكنها أشارت إلى استعدادها للمشاركة في مراقبة أي هدنة مستقبلية.

وأكد حلفاء كييف عقب اجتماع باريس تقديم مزيد من الدعم للدفاعات الجوية الأوكرانية، إلى جانب إجراء تدريبات للقوات التي قد يتم نشرها مستقبلا، في إطار زيادة الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ سنوات.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن تعزيز قدرات الدفاع المضادة للصواريخ الباليستية يمثل خطوة أساسية لإنهاء الحرب، فيما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استمرار دعم بلاده لأوكرانيا بوتيرة أكبر.

وأعلن ماكرون أن فرنسا ستسمح لكييف بإنتاج صواريخ كروز وذخائر دقيقة وصواريخ اعتراضية للدفاع الجوي، إضافة إلى تسليم 16 مقاتلة من طراز "رافال" يتوقع دخولها الخدمة بين عامي 2028 و2029، في أول موافقة فرنسية على إنتاج أسلحة فرنسية داخل أوكرانيا.

من جهتها، انتقدت موسكو القمة الأوروبية، ووصفتها بأنها تجمع لقادة "لا يريدون السلام"، فيما اعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن التحالف الجديد يمثل تجمعا لـ"مؤججي الحروب".