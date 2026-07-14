شبه توقف للملاحة بمضيق هرمز وسط التصعيد الأميركي الإيراني

تشهد حركة الملاحة في مضيق هرمز تراجعا حادا وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، مع قيود جديدة على حركة السفن ومخاوف من تأثير التصعيد العسكري على أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميا.

أفادت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن بيانات تتبع السفن، بأن حركة الملاحة في مضيق هرمز توقفت بشكل شبه كامل صباح الثلاثاء، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن أمن الممر البحري الحيوي.

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وأوضحت الوكالة أن حركة السفن المحدودة تشير إلى أن الوصول إلى المضيق بات مقتصرا على سفن محددة تحمل ارتباطات إقليمية أو تحصل على موافقات من السلطات المحلية، مشيرة إلى أن عددا من السفن خلال الأسابيع الأخيرة واصل الإبحار عبر المضيق مع إيقاف أجهزة تحديد المواقع الخاصة بها.

ولفتت إلى أن بعض السفن التجارية الإيرانية قد تكون شغلت أجهزة الإرسال الخاصة بها بعد وصولها إلى مياه جنوب شرق آسيا، في ظل ما وصفته بالحصار البحري الذي تفرضه البحرية الأميركية.

ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إعادة فرض الحصار البحري على إيران، مع تأكيده أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا أمام سفن جميع الدول باستثناء السفن الإيرانية أو المرتبطة بجهات تتعامل معها.

وتشهد المنطقة منذ أيام تصعيدا عسكريا متبادلا، إذ تشن الولايات المتحدة ضربات على إيران بدعوى الرد على استهداف طهران سفنا تجارية في مضيق هرمز، فيما ترد إيران بقصف منشآت عسكرية أميركية في عدد من الدول العربية، وسط تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين وأضرار لحقت بمنشآت مدنية جراء الهجمات.

إنقاذ 23 من أفراد طاقم سفينة بعد حادث تصادم في مضيق هرمز

أعلنت وكالة "فارس" الإيرانية، الثلاثاء، إنقاذ 23 فردا من طاقم أجنبي بعد تعرض ناقلة بضائع سائبة لحادث تصادم مع سفينة أخرى شمال جزيرة قشم في مضيق هرمز.

وأوضحت الوكالة أن الناقلة تعرضت لأضرار كبيرة في هيكلها عقب الحادث، ما أدى إلى تسرب المياه إليها، ودفع ربانها إلى إصدار أمر بإخلاء السفينة بشكل طارئ.

وأضافت أن فرق الإنقاذ تمكنت من نقل جميع أفراد الطاقم إلى جزيرة قشم بسلام، دون ورود تقارير عن وقوع إصابات بينهم.