موجز أنباء العالم الثلاثاء

يتواصل التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، مع تحركات دبلوماسية دولية وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وارتفاع أسعار النفط. بالإضافة إلى تطورات أخرى متعلقة غزة ولبنان وأوكرانيا بينما شهدت عدة دول أحداث سياسية وأمنية بارزة.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تراجعه عن نيته فرض رسم على السفن العابرة لمضيق هرمز، بعدما كان قرر ذلك الإثنين، على أن يستعيض عنه باتفاقات تجارية مع دول الخليج الحليفة. وقال عبر منصته للتواصل "تروث سوشال": "قررت استبدال رسوم استرداد الولايات المتحدة البالغة 20% باتفاقات تجارية واستثمارية ستبرمها دول الخليج المختلفة مع الولايات المتحدة".

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وشنّت الولايات المتحدة لليلة الثالثة على التوالي ضربات على إيران، قبل ساعات من الموعد الذي حددته لإعادة فرض حصار بحري على موانئها، رغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يستبعد إمكان التوصل لاتفاق معها.

وقصف الجيش الأميركي مدينة بوشهر الساحلية حيث المحطة الوحيدة لإنتاج الطاقة النووية في إيران، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

كذلك، قصف بعد ظهر الثلاثاء منطقة نفطية في محافظة خوزستان بجنوب غرب إيران، قرب الحدود مع العراق، وفقا للسلطات المحلية.

وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بوقوع خمسة انفجارات قرب مضيق هرمز، في محيط مدينة بندر عباس الساحلية، وهي منطقة استُهدفت بضربات أميركية في الأيام الأخيرة.

كما تعرّضت ناقلة نفط لهجوم صاروخي أثناء عبورها قرب الساحل الشرقي لسلطنة عُمان، وفق ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "يو كيه إم تي أو".

ووقع انفجار لم يُعرف مصدره على متن ناقلة نرويجية قبالة السواحل العُمانية، وفق ما أعلنت شركة متخصصة في الاستجابة للأزمات.

وفي البحرين، اعترضت الدفاعات الجوية عددا من الهجمات الإيرانية الجديدة، وفق ما أفاد الجيش، بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني ضرب أهداف هناك.

من جانبه، أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت أربعة صواريخ أُطلقت من إيران من دون إصابات بشرية أو اضرار مادية.

سياسيا، نددت وزارة الخارجية الإيرانية بمشروع قانون طرحته الحكومة البريطانية يصنّف الحرس الثوري على أنه تهديد للأمن القومي ويحظر دعمه أو التعامل معه تحت طائلة السجن.

وأعلن رئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية الإيرانية إبراهيم عزيزي، أن البرلمان بدأ العمل على مشروع قانون يتعلق بمضيق هرمز.

إلى ذلك، استدعت الهند دبلوماسيا إيرانيا في نيودلهي للاحتجاج على هجوم شنته إيران في هرمز على سفينة أسفر عن مقتل بحار هندي وإصابة آخرين.

ودعت الصين الولايات المتحدة وإيران إلى إعادة المرور الآمن في مضيق هرمز.

وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد بعد السلسلة الجديدة من الضربات الأميركية على إيران وإعلان ترامب إعادة فرض حصار بحري على موانئها.

لبنان/ إسرائيل

تعقد في روما جولة جديدة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وسط مخاوف أن يؤثّر تجدّد التصعيد بين إيران والولايات المتحدة على مسارها.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، إنه يتوقع أن تساعد المباحثات على إحراز تقدم بشأن انسحاب قوات بلاده من "منطقتين تجريبيتين" في جنوب لبنان.

غزة

أفادت مصادر طبية وأمنية في غزة بوقوع 8 شهداء بينهم ضابط كبير في الشرطة، في غارة جوية إسرائيلية على مخيم جباليا في شمالي القطاع.

العراق

يلتقي رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في واشنطن التي وصلها الإثنين في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، الرئيس الأميركي، في خضم تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وإيران، حليفتي العراق الرئيسيتين.

فرنسا/ المغرب

يتوجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى الرباط يومي الأربعاء والخميس، في زيارة ترمي إلى تعزيز العلاقات بين فرنسا والمغرب، تمهيدا لاحتمال زيارة الملك محمد السادس لباريس.

إلى ذلك، يترأس الرئيس إيمانويل ماكرون لآخر مرة العرض العسكري التقليدي بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي، وأُعدت لهذه المناسبة مراسم ضخمة تُفرد مساحة خاصة لأوكرانيا وحلفائها، لا سيما الدول الأوروبية.

فيما أتت الحرائق المستعرة في غابة فونتينبلو جنوب باريس على مزيد من الأراضي خلال الليل، وفق ما أعلنت فرق الإطفاء، قبيل احتفالات اليوم الوطني في فرنسا.

إيران

أُعدم رجلان شنقا في إيران بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش"، وفق ما أعلن موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية.

كوريا الشمالية

أصدرت كوريا الشمالية تحذيرا من هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية مع اقتراب الإعصار "بافي"، فيما دعا الزعيم كيم جونغ أون إلى "أقصى درجات اليقظة" لتجنب الأضرار.

فنزويلا

أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز، أن إنتاج النفط في البلاد "لم يتأثر" جراء الزلزالين المدمّرين اللذين أسفرا عن مقتل أكثر من 4500 شخص الشهر الماضي.

روسيا

أعلنت روسيا أنها تبحث عن "طرق للملاحة" تكون بديلة من بحر أزوف في ظل تكثيف الضربات الأوكرانية، بعد أن أعلنت كييف استهداف أكثر من مئة سفينة هناك في تسعة أيام.

إلى ذلك، ندد الكرملين باتهامات "لا أساس لها" من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالوقوف خلف هجمات سيبرانية في القارة.

الاتحاد الأوروبي/ أوكرانيا

فتح الاتحاد الأوروبي فصلا ثانيا من فصول مفاوضات العضوية مع أوكرانيا، في ظل استمرار كييف في الدفع نحو تسريع مساعي الانضمام إلى التكتل.

الولايات المتحدة

قُتل رجل في إطلاق نار شارك فيه عناصر من شرطة الهجرة الأميركية (أيس)، وعرّفته منظمات حقوقية بأنه كولومبي يبلغ 26 عاما، في حادثة من شأنها أن تزيد الانتقادات الموجهة إلى حملة الترحيل التي تنفذها إدارة دونالد ترامب.