إيران تهدد بإغلاق مضيق باب المندب وفتح جبهة جديدة مع واشنطن

محللون يقولون إن إيران تلمح إلى أنها قد تلجأ لحلفائها الحوثيين لإغلاق مضيق باب المندب المؤدي إلى البحر الأحمر، مما يهدد اثنين من أهم شرايين الطاقة في العالم الذي تمر عبره صادرات النفط السعودية وحصة كبيرة من عمليات الشحن العالمية

هدد الحرس الثوري الإيراني اليوم، الأربعاء، بإغلاق "جميع ممرات التصدير الأخرى التي تنتفع منها الولايات المتحدة وحلفاؤها"، ​وذلك بعد أن أغلقت إيران مضيق هرمز وأعادت واشنطن فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.

وأعلن الحرس الثوري في بيان ‌إن صادرات المنطقة من الطاقة "إما أن تكون للجميع أو لا أحد"، وفق ما نقلت عنه وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).

وقال محللون إن إيران تلمح إلى أنها قد تلجأ لحلفائها الحوثيين في اليمن لإغلاق مضيق باب المندب المؤدي إلى البحر الأحمر، مما ينذر بفتح جبهة جديدة ضد واشنطن ويهدد اثنين من أهم شرايين الطاقة في العالم.

ويربط المضيق البحر الأحمر بخليج عدن، الذي تمر عبره صادرات النفط السعودية وحصة كبيرة من عمليات الشحن العالمية.

وقال مسؤول حوثي كبير، الاثنين، إن ​الجماعة مستعدة لإغلاق مضيق باب المندب، وهي خطوة قال إنها قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل، إذا واصلت السعودية هجومها على اليمن، وفقا ​لتقرير نشر على الموقع الإلكتروني لقناة برس تي.في الإيرانية.

وأطلق الحوثيون صواريخ على السعودية بعد اتهامهم للرياض بقصف مطار صنعاء، أول من أمس، ⁠مما أدى إلى خرق هدنة معلنة منذ أربع سنوات في الصراع بين الرياض والجماعة المتحالفة مع إيران.

وأظهر الحوثيون بالفعل قدرتهم على عرقلة التجارة العالمية عبر مضيق باب المندب. فبعد اندلاع ​حرب الإبادة في غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، شنت الجماعة اليمنية هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وقالت إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل دعما للفلسطينيين.

ويأتي أحدث تهديد للملاحة البحرية العالمية بعد ​يوم من إعلان الجيش الأميركي بدء جولة جديدة من الغارات "لمواصلة إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة لمهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز".

وقالت الولايات المتحدة إن إيران هاجمت سبع سفن تجارية، خلال الأسبوع الماضي، مما تسبب في مقتل أو فقدان أو إصابة ما يقرب من 12 من أفراد أطقم السفن.

وقال الجيش الأميركي، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، إنه قصف عشرات الأهداف العسكرية بالقرب من مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية. وذكرت القيادة ​المركزية الأمريكية في بيان إن وابل الغارات استمر سبع ساعات.

من جانبه، شدد الحرس الثوري، اليوم، على أن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى "انتهاء شرور أميركا". وأعلن الحرس الثوري استهداف مرافق قيادة وتحكم ومواد لوجستية ووقودا ومعدات عسكرية تابعة للأسطول الخامس الأميركي في البحرين ‌ردا على ⁠أحدث الضربات الأميركية في مضيق هرمز.

كما قال الحرس الثوري إنه أشعل النار في منشأة لوجستية أميركية في ميناء عبد الله بالكويت ودمرها، مضيفا أن سلاحه الجوي ضرب قاعدة أميركية في الأزرق بالأردن، مستهدفا حظائر الطائرات. وأشار الحرس إلى أن بعض الهجمات الأميركية شُنت من قواعد تقع على الأراضي الأردنية.

وقال الأردن إن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت ​ثلاثة صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي للبلاد ⁠من الأراضي الإيرانية في وقت مبكر من اليوم.

هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، بمهاجمة محطات الطاقة والجسور الإيرانية، الأسبوع المقبل، ما لم تستأنف طهران المفاوضات.

وقال ​في مقابلة مع قناة "فوكس ⁠نيوز" إنه "سأحتفظ بأهداف قطاع الطاقة للنهاية، لكننا في نهاية المطاف سنضرب أهدافا في هذا القطاع"، وأضاف أن المفاوضين الأميركيين على اتصال بنظرائهم الإيرانيين لإبلاغهم بأنه "من الأفضل لهم التوصل إلى اتفاق".

ومع تصاعد التوترات، طرح ترامب، الاثنين، فكرة فرض رسوم بنسبة 20 بالمئة على الشحن عبر المضيق، الأمر الذي أثار انتقادات حادة من وكالة الشحن التابعة للأمم المتحدة وجهات أخرى. وأمس، تراجع ترامب عن الفكرة ⁠وقال، دون تقديم ​تفاصيل، إنه سيسعى بدلا من ذلك إلى إبرام صفقات استثمارية مع دول الخليج.

وصعدت أسعار النفط، اليوم، بعد ​أن أغلقت أمس مرتفعة بنسبة اثنين بالمئة لتصل إلى أعلى مستوى لها في شهر واحد، حيث أدت الهجمات الأخيرة إلى تفاقم اضطراب الإمدادات في مضيق هرمز.