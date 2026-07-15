الحرب الروسية الأوكرانية: قتلى وهجمات متبادلة جوا وبحرا

قُتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون في هجوم روسي استهدف مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا، فيما أعلنت موسكو تنفيذ ضربات على موانئ ومنشآت عسكرية ولوجستية جنوب البلاد. وفي المقابل، استهدفت أوكرانيا 20 ناقلة روسية في البحر الأسود

قُتل 3 أشخاص بهجوم روسي على مدينة أوديسا في جنوب أوكرانيا، وفق ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية المحلية صباح اليوم، الأربعاء، في حين أعلنت موسكو مسؤوليتها عن هجمات استهدفت موانئ في جنوب البلاد.

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وقال سيرغي ليساك عبر "تلغرام": "نعلم بمقتل 3 أشخاص نتيجة هجوم معاد"، مشيرا إلى إصابة 3 أشخاص آخرين وتضرر عدد من المبان، من دون إضافة مزيد من المعلومات.

وكان سلاح الجو الأوكراني أفاد في وقت سابق بتوجّه صواريخ روسية نحو أوديسا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح الأربعاء، أن الجيش نفذ ضربات على موانئ أوديسا وتشورنومورسك الواقعتين في منطقة أوديسا، بالإضافة إلى ميناء دنيبرو-بوغ في جنوب أوكرانيا. وقالت إن هذه الموانئ: "تُستخدم لإمداد القوات المسلحة الأوكرانية" بالاحتياجات اللازمة.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة "ماكس" أنّ القوات الروسية استهدفت خزانات وقود، ومنشآت تفريغ وقود، ومصانع إنتاج وتجميع مسيرات، و4 سفن إمداد تابعة للجيش الأوكراني.

وأفادت السلطات الأوكرانية بمقتل 3 أشخاص آخرين على الأقل بهجمات روسية، أمس الثلاثاء، في المنطقة وفي البحر الأسود.

وكثّفت القوات الأوكرانية في الأيام الأخيرة هجماتها على سفن في بحر آزوف، وهو ممر مائي حيوي يُستخدم لنقل المنتجات الزراعية الروسية المُصدّرة ولإمداد شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا إلى أراضيها بالاحتياجات اللازمة.

كما استهدفت أوكرانيا 20 ناقلة روسية في البحر الأسود، حسبما قال قائد القوات المسيرة الأوكرانية، روبرت بروفدي، عبر تطبيق " تليغرام".

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن بروفدي القول إن الهجوم شمل 17 ناقلة نفط، و ناقلتي غاز، و قارب سحب خلال الليل في البحر الأسود.

ويشار إلى أن 116 سفينة تعرضت للهجوم خلال الأيام الماضية في بحر آزوف.

وقال بروفدي: "الجولة الأولى من المعركة البحرية انتهت، الآن البحر الأسود".