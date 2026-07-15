تايوان ترصد 10 سفن و6 طائرات عسكرية تابعة للصين حول أراضيها

تايوان تعلن كشفها عن تحركات عسكرية صينية قرب الجزيرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، شملت 6 طائرات و7 سفن حربية و3 سفن رسمية، مشيرة إلى أن إحدى الطائرات دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الشرقية.

رصدت وزارة الدفاع الوطني في تايوان 6 طائرات عسكرية، و7 سفن حربية و3 سفن رسمية تابعة للصين حول أراضيها، بين الساعة السادسة صباح أمس الثلاثاء والسادسة صباح اليوم الأربعاء.

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وأضافت الوزارة أن واحدة من طائرات جيش التحرير الشعبي الست دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الشرقية للبلاد، بحسب موقع "تايوان نيوز" اليوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة أنه ردا على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط الجيش الصيني.

ورصدت تايوان، حتى الآن هذا الشهر، طائرات عسكرية صينية 100 مرة وسفنا 156 مرة. ومنذ أيلول/ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية؛ بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن الحربية العاملة حول تايوان بالتدريج.

ويعرّف المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها: "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة، ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة".