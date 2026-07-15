ترامب يتوعد بتصعيد الضربات ويدعو إيران إلى اتفاق

تتجه المواجهة بين واشنطن وطهران إلى مزيد من التصعيد العسكري والسياسي، في ظل تمسك الولايات المتحدة بخيار الضغط العسكري إلى جانب الدعوة لاستئناف المفاوضات. ويعكس تشديد الإجراءات البحرية واستمرار الضربات اتجاها أميركيا لزيادة الضغوط على إيران.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستكثف ضرباتها العسكرية ضد إيران خلال الأيام المقبلة إذا لم تستجب طهران للدعوات الأميركية بالعودة إلى المفاوضات، مؤكدا أن التوصل إلى اتفاق هو الخيار الوحيد لإنهاء الحرب.

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وأوضح في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أن الهجمات ستتصاعد تدريجيا، محذرا من استهداف بنى تحتية حيوية إذا استمر الرفض الإيراني، في وقت أكد فيه استمرار الضغوط العسكرية والدبلوماسية لدفع طهران إلى طاولة التفاوض.

وأضاف ترامب أن العمليات العسكرية ستتوسع خلال الأسبوع المقبل لتشمل أهدافا مرتبطة بالبنية التحتية، إذا لم تستجب إيران للدعوات الأميركية للعودة إلى المفاوضات.

وأكد أن واشنطن ترى في الاتفاق المخرج الوحيد للأزمة، مشيرا إلى أن اتصالات جرت مؤخرا بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين، لكنه اتهم طهران بالتراجع عن التفاهمات في كل مرة يتم التوصل فيها إلى اتفاق.

وشدد ترامب على أن إيران لا تملك، من وجهة نظره، سوى خيار التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، كاشفا أن قنوات الاتصال بين الجانبين ما زالت مفتوحة، إذ جرت اتصالات بين ممثلين أميركيين ومسؤولين إيرانيين قبل وقت قصير من المقابلة.

واتهم طهران بالسعي إلى إبرام اتفاقات ثم التراجع عنها، معتبرا أن ذلك يعرقل فرص التوصل إلى تسوية.

وفي رده على مضمون الرسالة الموجهة إلى طهران، جدد ترامب دعوته لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، محذرا من أن البديل سيكون مزيدا من الخسائر.

وأكد أن الضربات الأميركية أضعفت قدرات الجيش الإيراني بشكل كبير، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية ستتواصل إلى أن تقرر واشنطن وقفها.

وحذر ترامب إيران من مغبة مواصلة رفضها للمفاوضات، مؤكدا أن العودة إلى طاولة الحوار هي الخيار الوحيد لتجنب مزيد من التصعيد.

وأضاف أن الضربات الأميركية ألحقت أضرارا كبيرة بقدرات الجيش الإيراني، مشددا على أن العمليات العسكرية ستستمر إلى أن تقرر الولايات المتحدة وقفها.

بالتزامن مع ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) استئناف الحصار البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو المغادرة منها، مشيرة إلى انتشار أكثر من 20 سفينة حربية ومئات الطائرات العسكرية الأميركية في أنحاء الشرق الأوسط، مع استمرار تنفيذ ضربات تستهدف القدرات الإيرانية المستخدمة في تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز، في إطار تصعيد عسكري متواصل ضد طهران.