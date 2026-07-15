حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا ترتفع إلى 4734 قتيلا

4734 قتيلا حصيلة الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 حزيران/ يونيو الماضي، فيما بلغ عدد المصابين 16,740؛ وفق آخر ما أعلنته السلطات في كراكاس.

ارتفع عدد القتلى في فنزويلا إلى 4 آلاف و734 جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد في 24 حزيران/ يونيو الماضي.

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جاء ذلك وفق رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز، في بيان نشره على منصة "إكس"، بشأن آخر مستجدات الكارثة التي أصابت البلاد.

وأوضح رودريغيز، أن عدد القتلى ارتفع إلى 4 آلاف و734، فيما بلغ عدد المصابين 16 ألفا و740 شخصا.

وكانت آخر حصيلة للزلزال أعلنتها السلطات الفنزويلية مساء الإثنين، بلغت 4 آلاف و561.

وفي 24 حزيران/ يونيو الماضي ضرب زلزال مزدوج فنزويلا، الأول بقوة 7.2 درجات والثاني بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر.

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 26 حزيران/ يونيو، أن تكلفة الأضرار المادية المباشرة تُقدَّر بنحو 6.7 مليارات دولار.

ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ متواصلة في البلاد، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى.