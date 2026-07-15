موجز أنباء العالم الأربعاء

تصعيد عسكريّ أمريكيّ إيرانيّ شمل ضرباتٍ متبادلة وحصارا بحريا واعتراضاتٍ صاروخية إقليمية، تزامنا مع شراكةٍ أوروبية أوكرانية إستراتيجية لإنتاجِ المسيّرات، وتنديدٍ دولي بتمويلِ الاستيطانِ الإسرائيلي، وسطَ أزماتٍ أمنية وبيئية واحتجاجات حادة.

أعلنت إيران، الأربعاء، عن ضربات أميركية جديدة استهدفت مدينة بوشهر الساحلية، التي تضمّ محطة الطاقة النووية المدنية الوحيدة في البلاد، في وقت أعادت واشنطن حصارها البحري على الموانئ الإيرانية مع تصاعد وتيرة القصف المتبادل في الحرب بين البلدين.

وقُتل سبعة جنود في جنوب شرق إيران، حيث أُطلق 13 صاروخا أميركيا على ثكنة عسكرية قرب مدينة إيرانشهر، وفق الجيش الإيراني.

من جهته، أعلن الجيش الأميركي، أنه أتمّ أحدث سلسلة من الضربات ضد أهداف إيرانية، أدت وفقا له إلى "تقويض المزيد من قدرة إيران على مهاجمة حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز".

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان، إنها "أطلقت ذخائر دقيقة التوجيه، استهدفت أنظمة الدفاع الساحلي ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ ’كروز’ في جزيرة طنب الكبرى، خلال هذه الموجة التي استمرت 90 دقيقة".

وأما الجيش البحريني، فأعلن أنه تصدّى لهجمات إيرانية جديدة الأربعاء، بعدما قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف منشآت يستخدمها الأسطول الخامس الأميركي في البحرين، عقب ضربات أميركية على إيران.

من جانبه، قال الجيش الأردني في بيان، إن دفاعاته الجوية أسقطت الأربعاء، ثلاثة صواريخ بالستية أطلقت من إيران، من دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

لندن

أعلنت عائلة المواطن البريطاني كريغ فورمان الذي احتُجز في إيران مع زوجته عندما كانا يقومان بجولة حول العالم على متن درّاجة نارية مطلع العام 2025، تمديد عقوبة سجنه لعامين.

طهران

أُعدم رجل شنقا، الأربعاء، في إيران بعد إدانته بالمشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع العام الحالي، وفق ما أعلنت السلطة القضائية، في وقت تتزايد عمليات الإعدام منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة.

الحكم بالسجن على جندي إسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن حكما بالسجن خمس سنوات، صدر على جندي لإرساله إلى عميل إيراني مقاطع فيديو تُظهر اعتراض صواريخ.

نيودلهي

عُثر على جثة بحار هندي فُقد بعد تعرض سفينته لهجوم قبالة سواحل سلطنة عُمان في خضم التصعيد الأخير بين طهران وواشنطن، وفق ما أعلن مسؤول في نقابة البحارة الهنود، الأربعاء.

كييف

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، في كييف إبرام شراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، لتعزيز الإنتاج المشترك للطائرات المسيّرة.

في الأثناء، قُتل ستة أشخاص بضربات روسية على مدينتي سومي في شمال أوكرانيا وأوديسا في جنوبها، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، الأربعاء.

بروكسل

وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على تمديد حق الإقامة على أراضيها للأوكرانيين الذين فروا من الحرب حتى العام 2028، لكنها استثنت الرجال في سن الخدمة العسكرية من القرار.

إسطنبول

يزور وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أوكرانيا، يومَي الأربعاء والخميس، على أن يلتقي الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وفق ما أعلن مصدر في وزارة الخارجية التركية.

بكين

أعربت الصين، الأربعاء، عن معارضتها الشديدة اقتراح قانون قدمه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، ويؤيده الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يفرض عقوبات على الدول التي تشتري منتجات نفطية روسية.

إدانة تخصيص المليارات لتوسيع المستوطنات

دانت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية غير الحكومية المناهضة للاستيطان، الأربعاء، قرار الحكومة تخصيص 8,5 مليارات شيكل (2,8 مليار دولار) لتوسيع المستوطنات، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

الرباط

أعلنت النيابة العامة المغربية، الأربعاء، الإفراج عن الصحافي علي لمرابط الموقوف منذ الأحد، مع استكمال البحث في قضية تتعلق بمنشورات له تضّمنت وفقا لها "تشهيرا وقذفا".

بيروت

يعقد البرلمان اللبناني جلسة عامة يومي الأربعاء والخميس، لدرس مشاريع واقتراحات قوانين عدة، يثير أبرزها والمتعلق بإقرار عفو عام، جدلا في لبنان.

سويسرا

أفادت الأمم المتحدة الأربعاء بأن معدلات تطعيم الأطفال على مستوى العالم، شهدت تحسنا طفيفا في العام الماضي، لكنها حذّرت من أن الخفض الكبير في التمويل، إلى جانب النزاعات وانتشار المعلومات المضللة، تفاقم الفجوات في التغطية الصحية وتدفع إلى تصاعد موجات تفشّي الأمراض.

واشنطن

لاقى اختيار إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، محاميه الشخصي السابق تود بلانش لمنصب وزير العدل، انتقادات حادة من المعارضة الديمقراطية، وعليه أن يجتاز أولا عقبة الكونغرس حيث تنطلق جلسات استماع بشأنه، الأربعاء.

بروكسل

اضطرت فرق الإسعاف إلى التدخل لمساعدة نحو مئة شخص يعملون في ميناء أنتويرب في بلجيكا، إثر تسرّب لحمض الهيدروفلوريك من سفينة شحن، في حادث استمر في عرقلة حركة الملاحة الأربعاء في هذا المرفق الرئيسي للتجارة العالمية.

باكستان

قُتل تسعة أشخاص وأُصيب 12 آخرون في تجدد الاشتباكات بين أنصار حركة احتجاجية محظورة وقوات الأمن في الشطر الخاضع لإدارة باكستان من كشمير، وفق ما أفاد مسؤول الأربعاء.

بانكوك

أعلنت السلطات التايلاندية، الأربعاء، أن حصيلة حريق أتى مساء الأحد على حانة في بانكوك ارتفعت إلى 32 قتيلا، فيما أكدّت الحكومة عزمها على فرض رقابة أشد على الملاهي الليلية في البلاد.

كوبا

بدأت الكهرباء بالعودة تدريجا إلى كوبا، الأربعاء، بعد ثالث انقطاع شامل للتيار في أقل من عشرة أيام، وفق ما أعلنت الشركة الوطنية للكهرباء.

بانكوك

أعلن وزير الخارجية التايلاندي، سيهاساك فوانغكيتكيو، الأربعاء، أن الرئيس البورمي، مين أونغ هلاينغ، يُجري الشهر المقبل أول زيارة رسمية له لبانكوك منذ أن انتقل من قيادة المجلس العسكري إلى سدّة الرئاسة المدنية.

بوغوتا

حذّر قائد سابق بارز في حركة "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" المنحلّة (فارك)، الثلاثاء، من "خطابات الكراهية" التي قد تغذّي العنف، ردا على الرئيس المنتخب الذي هدّد بسجنه وإلغاء أحد أبرز بنود اتفاق السلام المبرم عام 2016 بين الحركة والدولة.