الجيش السوداني يعلن تحرير الكرمك وتدمير مئات الآليات العسكرية لـ"الدعم السريع"

الجيش السوداني يعلن إحراز تقدم في عدد من مناطق القتال في النصف الأول من الشهر الجاري، مؤكدا تكبيد "قوّات الدعم السريع" خسائر كبيرة في العتاد والقدرات الجوية، إلى جانب استعادة مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق.

أعلن الجيش السودانيّ، مساء الخميس، تدمير 205 مركبات قتاليّة و17 شاحنة عتاد عسكريّ، وإسقاط 4 طائرات مسيّرة تابعة لـ"قوّات الدعم السريع"، خلال عمليّاته العسكريّة في 5 محاور قتاليّة خلال النصف الأول من تمّوز/ يوليو الجاري.

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وقال الجيش في بيان إنّ قوّاته والقوّات المساندة له حقّقت "نجاحات ميدانية" في عدد من الجبهات، أبرزها استعادة مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق عقب معارك مع "قوّات الدعم السريع".

وأوضح أنّ عمليّاته العسكريّة خلال الفترة من 1 إلى 15 تمّوز/ يوليو 2026 أسفرت عن: "تدمير 205 مركبات قتاليّة و17 شاحنة محمّلة بالعتاد العسكريّ، والاستيلاء على 21 مركبة قتاليّة، إلى جانب إسقاط أربع طائرات مسيّرة إستراتيجيّة من طراز FH-95"، وذلك في عدد من محاور القتال.

وأضاف أنّ محور دارفور شهد تدمير 76 مركبة قتاليّة و17 شاحنة محمّلة بالعتاد العسكريّ، فيما أسفرت العمليّات في ولاية جنوب كردفان عن تدمير 19 مركبة قتاليّة ومقتل عشرات من عناصر "قوّات الدعم السريع"، بحسب البيان.

وفي ولاية شمال كردفان، أعلن الجيش تدمير 54 مركبة قتاليّة وإسقاط ثلاث طائرات مسيّرة من طراز "FH-95"، إضافة إلى مقتل عشرات من عناصر "الدعم السريع"، وأسقط الجيش طائرة مسيّرة رابعة من الطراز ذاته في محور ولاية النيل الأبيض.

وأشار البيان إلى أنّ القوّات الحكوميّة تمكّنت في ولاية النيل الأزرق من استعادة مدينة الكرمك ومناطق مجاورة لها، وتدمير 56 مركبة قتاليّة، والاستيلاء على 21 مركبة أخرى، إلى جانب كمّيات من الأسلحة والذخائر وأجهزة التشويش والاتّصالات.

وأكّد الجيش استمرار عمليّاته العسكريّة في مختلف المحاور، مشدّدا على عزمه مواصلة القتال حتى "استعادة الأمن والاستقرار" في البلاد.