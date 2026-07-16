الولايات المتحدة ستقلص مدة إقامات الصحافيين والطلاب الأجانب

أظهرت وثيقة أن واشنطن قررت تقليص مدة إقامات الطلاب وعدم السماح بالبقاء في البلاد لأكثر من 4 سنوات، بينما ستقتصر إقامة الصحافيين الأجانب على 240 يوما.

قررت الإدارة الأميركية تقليص مدة إقامات الطلاب والصحافيين الأجانب في الولايات المتحدة، وفق وثيقة إدارية نُشرت الخميس، في أحدث خطوة ضمن سياستها المتشددة بشأن الهجرة.

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وبموجب القواعد الجديدة المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في غضون شهرين ما لم يعرقلها الكونغرس، لن يُسمح للرعايا الأجانب الحاصلين على تأشيرة طالب بالبقاء في الولايات المتحدة لأكثر من أربع سنوات.

وستقتصر إقامة الصحافيين الأجانب على 240 يوما، أي ما يناهز ثمانية أشهر، مع إمكان التقدم بطلبات لتمديد الإقامة لفترات مماثلة.

أما الصحافيون الصينيون فسيخضعون لإطار عمل مقيّد أكثر، إذ ستقتصر صلاحية تأشيراتهم على 90 يوما.

حتى الآن، تصدر الولايات المتحدة تأشيرات تغطي مدة البرنامج الدراسي، وتصل صلاحيتها إلى خمس سنوات بالنسبة إلى الصحافيين.

وسيؤثر هذا الإجراء على الصحافيين المعتمدين لدى مئات المؤسسات الإعلامية الأجنبية في الولايات المتحدة، وقد اقترحته الإدارة منذ العام الماضي، ما أدى إلى بدء مرحلة من المشاورات.

وأكدت نحو 100 وسيلة إعلامية ومؤسسة صحافية دولية، في رسالة مفتوحة أن ذلك سيؤدي إلى "تقليص التغطية" للأخبار الأميركية "كما وكيفا".

وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضع حد للهجرة غير النظامية وتقييد الهجرة القانونية، ونادرا ما تلقى مبادراته معارضة في الكونغرس الذي يتمتع فيه حزبه الجمهوري بالأغلبية.