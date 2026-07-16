موجز أنباء العالم الخميس

دعت باكستان كلّا من واشنطن وطهران إلى وقف العنف الذي شهد قصف مناطق في إيران وأخرى في الأردن ودول خليجية، واستئناف المفاوضات.. فيما أعلنت واشنطن موافقتها على بيع أسلحة للسعودية بملياري دولار تقريبا.. وسورية تعطّل تهريب أسلحة إلى لبنان...

التصعيد بين واشنطن وطهران ما زال متواصلا، وشهد اليوم، الخميس، ضربات متبادلة بين الطرفين وسط محاولات باكستانية لخفض التوتر وإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات.

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مستجدات التصعيد بين واشنطن وطهران

شنّت الولايات المتّحدة ضربات على إيران، التي رّدت على الضربات بقصف أهداف في دول في الخليج والأردن اليوم، الخميس، في ظل احتدام الصراع حول السيطرة على مضيق هرمز رغم مذكّرة التفاهم المبرمة في حزيران/ يونيو بهدف إنهاء الحرب.

وهدّدت طهران باستهداف البنى التحتيّة في المنطقة؛ إن نفّذت الولايات المتّحدة تهديداتها بمهاجمة البنية التحتيّة الإيرانيّة.

وأعلنت القيادة المركزيّة الأميركيّة، "سنتكوم"، أنّها قصفت مواقع عسكريّة في مناطق إيرانيّة عدّة، من بينها مدينة بندر عبّاس المطلّة على الخليج، بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز.

وفي الأثناء، أعلنت كلّ من الكويت والبحرين أنّ دفاعاتها الجوية تصدّت لعدد من الهجمات الإيرانيّة.

وقال الحرس الثوريّ الإيرانيّ إنّه استهدف قاعدة استخدمها الجيش الأميركيّ في الأردن بصواريخ باليستيّة، وذلك ردّا على ما قال إنّه هجوم أميركيّ بالقرب من مستشفى لعلاج سرطان الأطفال في إيران.

كما استهدفت طائرة مسيّرة سفينة قرب ميناء البصرة النفطيّ جنوبيّ العراق، وفق ما أفاد مصدر أمنيّ وكالة "فرانس برس".

وقال المصدر إنّ السفينة كانت "محمّلة بسيّارات من طراز أميركيّ" قادمة من الإمارات، وإنّها قُصفت قرب منصّات تحميل النفط في المياه الإقليميّة العراقيّة.

وأدان رئيس الوزراء العراقيّ، علي الزيدي، هجوما بطائرات مسيّرة انتهك المجال الجويّ لمدينة أربيل في إقليم كردستان شماليّ البلاد، وفق ما أعلن مكتبه عقب إسقاط التحالف الدوليّ العديد من المسيّرات.

من جانبها، دعت باكستان الولايات المتّحدة وإيران إلى إنهاء العنف، واستئناف المفاوضات المنصوص عليها في مذكّرة التفاهم الموقّعة بوساطة إسلام آباد.

الولايات المتّحدة الأميركيّة

أعلنت وزارة الخارجيّة الأميركيّة موافقتها على صفقة أسلحة للسعوديّة بقيمة تقديريّة تبلغ 1,96 مليار دولار، في ظلّ تصاعد وتيرة الحرب في الخليج.

وفي سياق آخر، تستضيف الولايات المتّحدة اجتماعا وزاريّا دوليّا يهدف إلى توسيع نطاق مكافحة ما تصفه إدارة الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، بـ"الإرهاب اليساريّ المتطرّف"، الذي تقول إنّه آخذ بالتصاعد.

ومن المقرّر أن يلقي الرئيس ترامب خطابا للشعب الأميركيّ؛ سيركّز فيه على الثغرات التي يرى أنّها تؤثّر في النظام الانتخابيّ للولايات المتّحدة.

كما أعلنت الحكومة الأميركيّة أمس، الأربعاء، فرض رسوم جمركيّة بنسبة 25% على عدد من المنتجات البرازيليّة، وذلك بعد تحقيق أجراه مكتب الممثّل التجاريّ الأميركيّ استنادا إلى قانون صدر عام 1974.

الجزائر

تُوفّي 11 شخصا على الأقلّ بينهم أطفال، وأصيب 19 آخرون في حريق اندلع ليل الأربعاء - الخميس في دار للأيتام بضواحي العاصمة الجزائريّة، وفق ما أعلنت هيئة الحماية المدنيّة الجزائريّة، فيما تواجه البلاد موجة من الحرّ الشديد سجّلت خلالها نحو ألف حريق خلال أسبوع.

سورية

أحبطت السلطات السوريّة محاولة إدخال "أسلحة نوعيّة" و"صواريخ" عبر الحدود مع العراق، قالت إنّها كانت معدّة للتهريب إلى حزب الله في لبنان، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسميّة السوريّة "سانا".

إسرائيل

أبلغ وزير الأمن الإسرائيليّ، يسرائيل كاتس، نظيره الأميركيّ، بيت هيغسيث، أنّ إسرائيل عازمة على إبقاء قوّاتها في "المناطق الأمنيّة" التي أنشأتها داخل كلّ من لبنان، وسورية، وقطاع غزّة.

المغرب

افتتح رئيسا وزراء المغرب وفرنسا اجتماعا وزاريّا رفيع المستوى في الرباط، وذلك في سياق تعزيز الشراكة بين البلدين، قبل زيارة مرتقبة للملك محمّد السادس إلى باريس.

فلسطين/ الضفة الغربية

انتقلت عائلات إسرائيليّة إلى مستوطنة جديدة أُقيمت على جبل "عيبال" المطلّ على مدينة نابلس، وفق ما أعلن المجلس الإقليميّ لمستوطنات شمال الضفّة الغربيّة المحتلّة.

أوكرانيا

دعا الرئيس الأوكرانيّ، فولوديمير زيلينسكي، إلى "الوحدة" داخل قيادة الجيش، وسط انتقادات طالته على خلفيّة استقالة وزير الدفاع المعروف بشعبيّته، إثر خلافات مع القائد العامّ للقوّات المسلّحة.

وبعد ساعات من تبادل ضربات دامية بين روسيا وأوكرانيا، تجمّع مئات الأوكرانيين في كييف ومدن أخرى احتجاجا على استقالة وزير الدفاع، ميخايلو فيدوروف، في إطار تعديل حكوميّ يريده زيلينسكي.

وفي الأثناء، وافق البرلمان الأوكرانيّ على تعيين رئيس مجموعة "نافتوغاز" الحكوميّة للطاقة، سيرغي كوريتسكي، رئيسا للوزراء في إطار التعديل الوزاريّ.

من جانبه، قال وزير الخارجيّة التركيّ، هاكان فيدان، خلال زيارة إلى كييف لدعم جهود الوساطة، إنّ أنقرة لا تريد أن ترى الحرب في أوكرانيا تمتدّ أكثر إلى البحر الأسود.

وسوف يتوجّه رئيس الوزراء البريطانيّ المنتهية ولايته، كير ستارمر، إلى أوكرانيا اليوم، الخميس، في زيارته الأخيرة لها قبل مغادرته منصبه الأسبوع القادم.

بريطانيا

كشفت بيانات رسميّة عن تعافٍ طفيف في الاقتصاد البريطانيّ خلال شهر أيار/ مايو، إذ سجّل نموّا بنسبة 0,1 بالمئة بفضل التوسّع في قطاع الخدمات، وذلك قبل أيّام من تسلّم رئيس الوزراء الجديد منصبه.

وأعلنت الهيئة البريطانيّة المنظّمة لقطاعَي: الإعلام والاتصالات؛ فتح تحقيق بحقّ منصّة "تيك توك"؛ للتحقّق ممّا إذا كانت قد أخلّت بالتزاماتها المتعلّقة بـ"حماية الأطفال من التعرّض لمحتويات ضارّة".

سويسرا

قالت الأمم المتحدة إنّ أكثر من 500 شخص قد يكونون لاقوا حتفهم؛ في حادثتَي غرق سفينتين قبالة سواحل بورما منذ أواخر حزيران/ يونيو الماضي.

فرنسا

ذكرت الوكالة الدوليّة للطاقة أنّ الاستثمارات في المعادن الحيويّة تراجعت في العام الماضي، وذلك على الرغم من تعهّد الدول الغربيّة بتعزيز الإنتاج المحلّيّ لدواعي الأمن القوميّ.

اليابان

أظهر استطلاع نُشر اليوم، الخميس، أنّ نسبة تأييد الحكومة اليابانيّة بقيادة رئيسة الوزراء، سناي تاكايتشي، انخفضت إلى ما دون 50% للمرّة الأولى منذ تولّيها منصبها في تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي.

اليونان

أعلن مكتب المدّعي العامّ الأوروبيّ: أنّ 4 من أعضاء البرلمان اليونانيّ هم ضمن 22 شخصا وُجّهت إليهم تهم في قضية فساد، تتعلّق بدعم زراعيّ بملايين الدولارات من الاتّحاد الأوروبيّ.

نيوزيلندا

رفعت السلطات النيوزيلنديّة تحذيرا من تسونامي كان قد صدر عقب زلزال بلغت قوته 5,9 درجات، قبالة الساحل الغربيّ للجزيرة الجنوبيّة.