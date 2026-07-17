بدل "يونيفيل": ألمانيا تقترح إرسال قوة تابعة للاتحاد الأوروبي إلى لبنان

اقترح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول تفويض قوة من الاتحاد الأوروبي لتكون بديلة لبعثة الأمم المتحدة يونيفيل في لبنان لتجنب حدوث فراغ أمني مع انتهاء تفويضها نهاية العام، ولضمان عدم عودة التوتر عقب الانسحاب العسكري الإسرائيلي من هناك.

اقترح وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، تفويض قوة من الاتحاد الأوروبي في ​لبنان، لتحلّ محل بعثة حفظ السلام التابعة ‌للأمم المتحدة التي ينتهي تفويضها قريبا، لمنع أي فراغ أمني.

وقال في مقابلة نشرتها، اليوم الجمعة، شبكة "ريداكتيون نيتزفيرك دويتشلاند"، إنه "ينبغي ​علينا أن ندرس في الاتحاد الأوروبي، ​ما إذا كان بإمكاننا ضمان عدم حدوث فراغ ⁠أمني مع وجود تفويض أوروبي في أعقاب ​مهمة ’يونيفيل’" في إشارة إلى قوة الأمم المتحدة ​المؤقتة في لبنان.

وتنتهي مهمة يونيفيل في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2026. ومدد البرلمان الألماني مشاركة البلاد في المهمة ​لآخر مرة، قبل أسابيع قليلة.

وقال فاديفول إن لبنان، ​بوجود حكومة مستقرة، يمثل "أحد أكثر التطورات المبشرة في المنطقة في ‌الوقت ⁠الحالي".

وقال ​الوزير الألماني إن قوة بتفويض من ​الاتحاد ⁠الأوروبي، يمكن أن "تهيئ الظروف لانسحاب الجيش الإسرائيلي من دون عودة حزب الله بإرهابه"، على حدّ وصفه.

يأتي هذا المقترح في وقت ⁠تسعى ​الدول الأوروبية إلى الحفاظ ​على الاستقرار في المنطقة مع تحقيق التوازن في العلاقات مع إسرائيل ​ولبنان.

وعقد لبنان وإسرائيل محادثات على مستوى السفراء في السفارة الأميركية في روما، يومَي الثلاثاء والأربعاء، وهي الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة منذ اندلاع ​حرب جديدة ​في الثاني ⁠من آذار/ مارس، بسبب حرب إيران.