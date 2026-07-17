ترامب يتهم الصين بالقيام بـ"أكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ"... بكين: "مُختلَقة"

اتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الصين، بتنفيذ أكبر اختراق لبيانات الانتخابات تاريخيا، شمل ملفات مئتين وعشرين مليون ناخب أميركي، معلنا عزمه رفع السرية عن معلومات استخباراتية تكشف ثغرات النظام الانتخابي، ومطالبا بسحب تراخيص قنوات إعلامية رفضت بث خطابه.

اتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الصين، ليل الخميس - الجمعة، بالقيام بأكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، معلنا أنه سيرفع السرية عن معلومات استخباراتية، تكشف "نقاط ضعف صادمة" في النظام الانتخابي الأميركي، فيما استنكرت بكين اتهامات ترامب "المُختلقة".

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وقال ترامب في خطاب إلى الأمة، ألقاه في البيت الأبيض، ونقله التلفزيون، إنه "على مدى سنوات، بدءا من الدورة الانتخابية لعام 2020، نفذت جمهورية الصين الشعبية ما يُعتقد أنه أكبر اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ".

وأضاف أن ذلك "أدى إلى استحواذها بشكل غير مشروع على ملفات 220 مليون ناخب أميركي".

ولم تسفر أكثر من 60 دعوى قضائية رفعها ترامب وحلفاؤه عن أي حكم يثبت وجود تزوير قادر على تغيير نتيجة انتخابات 2020، كما لم تتوصل عمليات إعادة فرز الأصوات والتدقيق من قبل وزارة العدل إلى أي نتيجة تدعم مزاعمه.

واستنكرت الصين اتهامات ترامب، وقال الناطق باسم الخارجية الصينية، لين جيان، خلال مؤتمر صحافي، إن "المزاعم الصادرة عن الجانب الأميركي هي مجرّد ادّعاءات مختلقة وافتراءات خبيثة ثبُت منذ زمن بعيد ألا أساس لها".

ودعا الرئيس الأميركي إلى سحب تراخيص البث من الشبكات التي رفضت النقل المباشر لخطابه حول تزوير الانتخابات الذي ألقاه في وقت الذروة، ملمحا من دون أدلة إلى أنها متورطة في محاولات التلاعب بالانتخابات.

وقال ترامب "هم وغيرهم في الإعلام جزء من مخطط. مثل هذه الممارسات الاحتيالية يجب أن تؤدي إلى سحب تراخيصهم. أنهم يستخدمون موجات الأثير العامة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات من دون دفع أي مقابل على الإطلاق. إنهم لا يدفعون شيئا"، مشيرا بالاسم إلى شبكتي "آيه بي سي" و"أن بي سي".