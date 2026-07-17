ترامب يطالب بسحب تراخيص شبكات تلفزيونية رفضت بث خطابه بشأن الانتخابات

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجومه على وسائل الإعلام، مطالبًا بسحب تراخيص البث من شبكات تلفزيونية أميركية امتنعت عن النقل المباشر لخطابه بشأن الانتخابات، واتهمها، من دون تقديم أدلة، بالمشاركة في مخطط للتلاعب بالعملية الانتخابية.

طالب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بسحب تراخيص البث من عدد من الشبكات التلفزيونية الأميركية التي رفضت نقل خطابه الأخير بشأن مزاعم تزوير الانتخابات، معتبرًا أن قرارها يعكس انخراطها في ما وصفه بـ"مخطط" للتلاعب بالانتخابات، من دون أن يقدم أدلة تدعم هذه الاتهامات.

وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها أمس الخميس، إن "مثل هذه الممارسات الاحتيالية يجب أن تؤدي إلى سحب تراخيصهم"، مضيفًا أن هذه الشبكات تستخدم موجات البث العامة التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات "من دون دفع أي مقابل". وسمّى بالاسم شبكتي ABC وNBC ضمن انتقاداته.

ويواصل ترامب التمسك بادعاءات تزوير الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2020، رغم أن عشرات الدعاوى القضائية التي قُدمت للطعن في النتائج لم تثبت وقوع تزوير يغيّر نتيجة الانتخابات، كما لم تُفضِ عمليات إعادة الفرز والتدقيق إلى نتائج تدعم هذه المزاعم.