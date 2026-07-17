قتيلان و8 جرحى في قصف روسي استهدف مدينة أوديسا الأوكرانية

قُتل شخصان وأصيب ثمانية آخرون، بينهم طفلان، في قصف روسي استهدف مبنى سكنيًا بمدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية.

آثار الدمار عقب هجوم صاروخي روسي استهدف مبنى سكنيًا في أوديسا الأوكرانية، 15 تموز 2026 (Getty Images)

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الجمعة، مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين، بينهم طفلان، جراء ضربة روسية استهدفت مبنى سكنيًا في مدينة أوديسا الواقعة على البحر الأسود.

وأكد نائب رئيس بلدية أوديسا، أولكسندر فيلاتوف، من موقع الاستهداف، وقوع الضربة وسقوط قتيلين، فيما أفاد مسؤولون محليون بأن القصف ألحق أضرارًا بعدد من المباني السكنية، إضافة إلى مؤسسة دينية وروضة أطفال ومركبات ومنشآت مدنية أخرى.

ويأتي الهجوم في ظل تصاعد وتيرة الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة، بعد أكثر من أربع سنوات على اندلاع الحرب، ما أدى إلى ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، سجل شهر حزيران/يونيو الماضي أعلى حصيلة للضحايا المدنيين في أوكرانيا منذ نيسان/أبريل 2022.