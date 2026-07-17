مقتل 38 إيرانيا وإصابة المئات منذ حزيران: استهداف قواعد بسورية والكويت وقطر والأردن والعراق وعُمان

خلّفت الغارات الأميركية المكثفة على إيران ثمانية وثلاثين قتيلا، وسط تصعيد عسكري متبادل شمل قصف الحرس الثوري الإيراني قاعدة التنف السورية، واعتراض الدفاعات الجوية في قطر، والأردن، والكويت هجمات صاروخية ومسيرات إيرانية استهدفت أراضي هذه الدول بشكل مباشر.

أسفر القصف الأميركي على إيران منذ 22 حزيران/ يونيو، عن مقتل 38 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من 400 آخرين، بحسب ما أعلنت طهران، الجمعة، غداة ليلة شهدت أوسع ضربات أميركية عليها، منذ بدء جولة التصعيد الأخيرة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع قتلى وإصابات واستهداف جسور بين بندر عباس وشيراز وفي محافظة هرمزغان، ليل الخميس - الجمعة، بالإضافة إلى مطار في إيرانشهر في محافظة سيستان وبلوشستان.

وقال الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، إنه قصف قاعدة التنف العسكرية في سورية.

وذكر بيان نشره التلفزيون الإيراني، أن "الحرس الثوري يُعلن تنفيذ هجوم مباغت على مركز قيادة العمليات الخاصة التابع للعدو في منطقة التنف السورية"، علما بأن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت في شباط/ فبراير، سحب قواتها من هذه القاعدة، وتسليمها للسلطات السورية.

وأعلنت وزارة الداخلية القطرية، إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض لهجمة صاروخية إيرانية استهدفت الدولة.

كما قال الجيش الأردني في بيان، الجمعة، إن دفاعاته الجوية أسقطت ثلاثة صواريخ إيرانية، كانت تستهدف أراضيه، من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وأعلن الجيش الكويتي، الجمعة، أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، في حين دوت صفارات الإنذار في البحرين، وذلك عقب شنّ الولايات المتحدة موجة الغارات الجوية الجديدة على إيران.

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