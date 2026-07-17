موجز أنباء العالم الجمعة

تصاعدت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران فيما يستمر التصعيد الإسرائيلي في غزة؛ وشهد العالم تطورات بارزة أخرى بينها حرائق وموجة حر قاتلة في أوروبا وأميركا الشمالية ومستجدات سياسية في إسرائيل وبريطانيا واليابان.

صعّدت الولايات المتحدة ضرباتها على إيران، فيما أعلنت طهران مقتل ثمانية أشخاص في قصف طال بنى تحتية مدنية، تزامنا مع تعرّض دول خليجية لهجمات في اتساع جديد لرقعة النزاع.

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وردا على الضربات الأميركية، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف أنظمة رادار وطائرات عسكرية أميركية في قاعدة العديد الجوية في قطر، وطائرات عسكرية أميركية متمركزة في الأردن، وموقعين لرادارات أميركية في سلطنة عُمان، على الضفة الجنوبية لمضيق هرمز.

وأكد الحرس الثوري أن ضرباته مستمرة حتى "يعود الهدوء" إلى جنوب البلاد.

وقتل تسعة عناصر في حزب إيراني كردي معارض لطهران في قصف شنته طهران فجرا على معسكرهم في إقليم كردستان في شمال العراق، بحسب ما أعلن الحزب.

وطالبت حكومة كردستان إيران "بوقف الهجمات غير المبررة" على الإقليم.

جاء ذلك فيما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، أنّ قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أسقطت ثماني طائرات مسيّرة في سماء أربيل، في حادث هو الثاني هذا الأسبوع.

في سورية، نفى مصدر عسكري تعرّض قاعدة التنف الواقعة عند مثلث الحدود العراقية الأردنية السورية لقصف، بعيد إعلان الحرس الثوري استهداف "مركز قيادة عمليات" تابع للأميركيين هناك.

وفي الخليج، أعلن الجيش الكويتي التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، في حين دوت صفارات الإنذار في البحرين.

كما أعلنت الكويت أن إحدى محطاتها لتوليد الكهرباء وتقطير المياه تعرضت لهجوم إيراني أسفر عن اندلاع حريق وأضرار في مرافق المحطة ووحداتها.

وأصيبت سفينة بـ"مقذوف غير محدد" قبالة سواحل عمان بالقرب من مضيق هرمز، وفق ما أفادت وكالة الأمن البحري البريطانية (يو كاي ام تي او).

وفي إيران، دعت وزارة الطاقة المواطنين إلى خفض استهلاك الكهرباء، بعدما تعرّضت الشبكة لضغوط إثر ضربات أميركية على منشآت للطاقة في جنوب البلاد.

وأسفرت الضربات الأميركية على البلاد عن مقتل 38 شخصا وإصابة أكثر من 400 آخرين منذ 22 حزيران/ يونيو، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية.

إلى ذلك، دعا وزيرا خارجية الصين وباكستان واشنطن وطهران إلى وقف القتال والعودة لطاولة المفاوضات، وذلك عقب اجتماعهما في شنغهاي.

غزة

استشهد 14 شخصا وأصيب 37 آخرون لغاية عصر، الجمعة، بغارات وقصف إسرائيلي في عدة مناطق بقطاع غزة منذ فجر الجمعة، غالبيتهم جراء غارة استهدفت مجموعة من الأهالي أثناء تشييع جثمان شهيد في مخيم النصيرات وسط القطاع.

إسرائيل

أقرّ الكنيست في قراءة نهائية، قانون تمويل الأحزاب وصادق على حلّ نفسه بعد إتمام ولايته القانونية البالغة أربع سنوات.

فرنسا

أسفرت موجة الحر الاستثنائية التي ضربت أوروبا في حزيران/ يونيو عن تسجيل ما لا يقل عن 12 ألف حالة وفاة فوق المعدّل الاعتيادي في نحو عشرة بلدان أوروبية، وفق حصيلة أولية أعدت استنادا إلى بيانات وطنية رسمية.

إسبانيا

أتى حريق كبير يستعر منذ يومين في شمال شرق إسبانيا على أكثر من 12 ألف هكتار من الأراضي، وفق ما أعلنت السلطات الإقليمية، محذّرة من "خطر كبير جدا بتمدّده".

أميركا/ كندا

غطّت سحابة كثيفة من الدخان سماء مانهاتن فيما مُنع روّاد شواطئ شيكاغو من دخولها، بسبب حرائق الغابات المستعرة في مناطق نائية من مقاطعة أونتاريو الكندية، مما تسبب بتدهور جودة الهواء لملايين السكان.

بريطانيا

صادق حزب العمّال الحاكم في بريطانيا على انتخاب السياسي آندي بورنم رئيسا جديدا له بالتزكية، تمهيدا لتولّيه رئاسة الحكومة.

الصين

أعربت الصين عن "معارضتها الشديدة" لقرار الحكومة البريطانية تأميم شركة "بريتيش ستيل" للصلب، داعية المملكة المتحدة إلى "احترام القواعد الدولية".

أميركا/ الصين

أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب سوق تهم بتزوير انتخابي وتدخّل صيني، في خطاب إلى الأمّة ألقاه قبل بضعة أشهر من انتخابات نصفية يتوّقع كثيرون أن يطعن في نتائجها إن لم تكن ترضيه.

واستنكرت الصين هذه الاتهامات، واصفة إياها بـ"المُختلقة".

الجزائر

أعلنت الشرطة الجزائرية، أن الحريق الذي أودى بـ11 شخصا في دار للأيتام بضواحي الجزائر العاصمة، نجم عن احتكاك كهربائي من مكيف هواء، يُرجح أن يكون سببه تشغيله باستمرار نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

روسيا

أفادت وسائل إعلام رسمية روسية، بأن ناشطا روسيا أمضى سنوات في استهداف معارضي الكرملين قبل أن يندد بشكل مفاجئ بالرئيس فلاديمير بوتين والعملية العسكرية في أوكرانيا، اعتُقل الجمعة.

إيرلندا/ نيوزيلندا/ إسرائيل

حذّرت الرئيسة الإيرلندية السابقة ماري روبنسون ورئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة هيلين كلارك من احتمال "اختفاء" الأراضي الفلسطينية، ودعتا إلى وضع حد لما وصفتاه بـ"إفلات إسرائيل من العقاب".

كوريا الشمالية/ الصين

تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتعميق العلاقة مع بكين خلال استقباله مسؤولا صينيا رفيع المستوى، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، تزامنا مع إحياء البلدين الذكرى الـ65 لمعاهدة الصداقة بينهما.

اليابان

أقر البرلمان الياباني تعديلات على قانون وراثة العرش الإمبراطوري، لكنه أبقى على حظر اعتلاء النساء له، رغم تأييد شعبي واسع لهذا التوجه وفق استطلاعات الرأي.

الصين

في افتتاح المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، شدّد الرئيس الصيني شي جينبينغ على ضرورة ألا تكون هذه التقنية حكرا على دولة واحدة، داعيا إلى تعاون دولي في هذا المجال حيث تحتدم المنافسة بين واشنطن وبكين.

وأطلقت شركة "مونشوت إيه آي" الصينية الناشئة نموذج ذكاء اصطناعي، اعتبر خبراء أنه قادر على منافسة بعض النماذج الأميركية الأكثر تقدّما.

"سبيس إكس"

ألغت شركة "سبيس إكس" الأميركية في اللحظات الأخيرة رحلة تجريبية لصاروخها العملاق "ستارشيب"، هي الأولى منذ إدراج الشركة في البورصة مطلع حزيران/يونيو.