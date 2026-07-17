هيئة بحرية: أشخاص يعتلون سفينة في خليج عدن وإصابة أُخرى بـ"مقذوف غير محدد" قبالة عمان

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية صعود أفراد غير مصرح لهم على متن سفينة في خليج عدن قبالة المكلا، مؤكدة بدء تحقيقات السلطات، ومضيفة أن سفينة أخرى أصيبت بمقذوف قبالة عمان مخلّفا أضرارا مادية.

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، إن أفرادا غير مصرّح لهم صعدوا على متن سفينة أثناء عبورها شرقا في خليج عدن، قبالة سواحل مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.

وأفادت الهيئة في بيان عبر منصة "إكس"، بأنها تلقت بلاغا عن حادثة وقعت على بعد 65 ميلا بحريا جنوب المكلا عاصمة محافظة حضرموت.

وأضافت أن "أفرادا غير مصرّح لهم صعدوا على متن السفينة أثناء عبورها شرقا في خليج عدن، دون مزيد من التفاصيل حول ذلك.

وذكرت أن ​السلطات المعنية تقوم بالتحقيق في الحادثة، ونصحت السفن بالعبور بحذر وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه.

ولم تحدد الهيئة البريطانية هوية السفينة، أو الجهة التابعة لها، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.

وفي سياق ذي صلة، أصيبت سفينة بـ"مقذوف غير محدد" قبالة سواحل عمان بالقرب من مضيق هرمز، وفق ما أفادت وكالة الأمن البحري البريطانية "يو كاي إم تي أو".

وأسفر الهجوم الذي وقع الخميس على مسافة 19 ميلا بحريا عن مدينة خصب العمانية عن "أضرار بسيطة في الهيكلية"، بحسب بيان الوكالة الذي أشار إلى أن الطاقم "سالم" والسفينة "تواصل مسارها نحو محطتها المقبلة".