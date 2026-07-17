10 قتلى في ضربات متبادلة بين أوكرانيا وروسيا

أسفرت ضربات متبادلة بين أوكرانيا وروسيا عن مقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 10 آخرين؛ بحسب ما أعلنت السلطات المعنية في كل من البلدين.

قُتِل عشرة أشخاص على الأقل، الجمعة، وأصيب نحو 20 آخرين في سلسلة من الضربات في أوكرانيا وروسيا وفي مناطق تحتلها موسكو؛ بحسب ما أعلنت السلطات المعنية في كلّ منها.

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ففي أوكرانيا، أدى سقوط صاروخ روسي على مدينة أوديسا الساحلية إلى مقتل شخصين وإصابة ثمانية بينهم طفلان، وفق ما أعلن نائب رئيس بلديتها أولكسندر فيلاتوف عبر تطبيق "تلغرام".

وأوضح فيلاتوف، أن أضرارا لحقت بمبان سكنية ومركبات وبنى تحتية مدنية أخرى.

وأشارت أجهزة الطوارئ عبر "تلغرام" إلى أن من بين القتلى "امرأة كانت تتنزه في حديقة مع أطفال أثناء وقوع الهجوم. وقد نجا الأطفال ويتلقون المساعدة اللازمة".

وتُعدّ أوديسا من بين المناطق التي استهدفتها روسيا بكثافة في الأيام الأخيرة.

وفي ميكولايف المجاورة، استهدفت طائرات مسيّرة بنى تحتية مرفئية، ما أدى إلى مقتل شخصين وإلحاق أضرار بثلاث سفن، وفق ما أفادت النيابة العامة في المنطقة.

وقُتل شخص في منطقة خيرسون الجنوبية في هجوم بالطيران المسيّر أسفر أيضا عن إصابة خمسة أشخاص، وفقا لما قال حاكم المنطقة ياروسلاف تشانكو.

وفي خاركيف الواقعة في الشمال الشرقي، قُتل شخص واحد وأصيب ثمانية، بينهم طفلان، في قصف روسي، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية في ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

أما في روسيا، فأدّت طائرة مسيّرة أوكرانية إلى مقتل رجل في منطقة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا، بحسب ما أفادت أجهزة الإنقاذ على "تلغرام".

وقُتل شخص آخر في هجوم أوكراني على غورليفكا، وهي مدينة في الجزء الشرقي من أوكرانيا الذي تحتله روسيا، وفق ما قال رئيس بلديتها إيفان بريخودكو.

وقضى شخصان آخران جرّاء ضربة نفذتها طائرة مسيّرة أوكرانية على طريق سريعة في المناطق المحتلة من مقاطعة خيرسون، في جنوب أوكرانيا، وفقا للحاكم المعيَّن من قِبل موسكو فلاديمير فاسيلينكو.

وتَجَدَّد التصعيد منذ أشهر على جانبي الجبهة بعد أكثر من أربع سنوات على بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، ما يؤدي إلى عدد متزايد من الضحايا المدنيين.

أما الجهود الدبلوماسية فتشهد مراوحة منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في نهاية شباط/ فبراير.