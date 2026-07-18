الحرب تتوسع.. واشنطن تكثف استهداف البنية التحتية وطهران تصعد هجماتها الإقليمية

تتواصل الحرب الإيرانية وسط تصعيد متبادل واتساع رقعة المواجهة في المنطقة وضربات متبادلة بالتزامن مع ارتفاع عدد الجنود الأميركيين المصابين وتهديدات إيرانية بتصعيد العمليات إذا استمرت الهجمات الأميركية.

تتسارع التطورات الميدانية والسياسية، في اليوم الـ31 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، والـ140 من اندلاع الحرب، مع ارتفاع عدد الجنود الأميركيين المصابين، ووسط تهديدات إيرانية بالانتقال إلى "مرحلة هجوم شامل" إذا استمرت الضربات الأميركية.

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ليل الجمعة السبت صعّدت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما في المنطقة، وتبادل الطرفان ضربات طالت أهدافا عسكرية ومنشآت بنية تحتية، إذ استهدفت الضربات الأميركية مزيدا من الجسور ومنشآت الطاقة في مناطق مختلفة من إيران، وأسقطت برجا في ميناء إيراني رئيسي.

من جهتها، أعلنت طهران استهداف جسور بالكويت والبحرين، صباح اليوم السبت، وسط تصعيد في اعتداءاتها على دول عربية بما فيها السعودية.

وبحسب موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي رفيع، أطلقت إيران صاروخا باليستيا باتجاه قاعدة أميركية في السعودية، في أول استهداف إيراني مباشر للسعودية منذ نحو أربعة أشهر، بحسب المصدر.

وكان الدفاع المدني السعودي أفاد بتفعيل الإنذار المبكر في الخرج وينبع تحسبا لخطر محتمل.

واتهمت طهران الولايات المتحدة بارتكاب "جريمة حرب صارخة" إثر استهداف جسور داخل البلاد، ما أسفر، بحسب الخارجية الإيرانية، عن مقتل 8 مدنيين.

إلى ذلك، وفي سياق الاعتداءات الإيرانية على دول عربية، ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن الجيش الإيراني استهدف معسكرات وقواعد أميركية في الكويت والأردن، فيما أكد الجيش الكويتي أنه يتصدى لاعتداءات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة.

ومن جهتها، أفادت وزارة الداخلية البحرينية بإطلاق صفارات الإنذار في البلاد لثلاث مرات تحسبا لهجوم جوي. وفي عمان، أفادت وكالة رويترز، بأن الجيش الإردني تصدى لعشرة صواريخ إيرانية.

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