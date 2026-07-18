تقرير: نمو السفر الجوي يعزز الطلب على عشرات آلاف الطائرات الجديدة

الحركة الجوية سجلت نموا يقارب 6 بالمئة على أساس سنوي خلال الشهرين الأولين من عام 2026، قبل أن تؤدي الحرب في الشرق الأوسط إلى كبح هذا الزخم بصورة ملحوظة.

يتجه قطاع الطيران التجاري العالمي إلى أكبر عملية تحديث لأساطيله خلال العقدين المقبلين، مع توقعات بتصنيع عشرات آلاف الطائرات الجديدة، في ظل نمو مستمر لحركة السفر الجوي وتوسع الاعتماد على طائرات أكثر كفاءة وأقل استهلاكا للوقود.

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في هذا السياق جاءت توقعت شركة "بوينغ" الأميركية، في تقريرها السنوي حول آفاق سوق الطيران التجاري، مرجحة أن يرتفع عدد الطائرات التجارية العاملة حول العالم من نحو 28 ألف طائرة كانت في الخدمة عام 2025 إلى قرابة 50 ألف طائرة بحلول عام 2045.

وأشارت الشركة، بحسب تقرير نشرته "ا ف ب"، اليوم السبت، إلى أن بلوغ هذا المستوى يتطلب تصنيع نحو 44 ألف طائرة خلال العقدين المقبلين، من بينها أكثر بقليل من 22 ألف طائرة لتلبية نمو الطلب على السفر الجوي، ونحو 21 ألفا و500 طائرة لاستبدال الطائرات المستخدمة حاليا.

ومع تسارع عملية تحديث الأساطيل، توقعت "بوينغ" أن ترتفع حصة الطائرات من الجيل الجديد من 32 بالمئة حاليا إلى 92 بالمئة من إجمالي الأسطول العالمي بحلول عام 2045، وهي طائرات تتميز بكفاءة أعلى في استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات.

كما وينقل التقرير عن نائب رئيس "بوينغ" المسؤول عن التسويق في قطاع الطيران التجاري، دارن هالست، قوله إن الطائرات الحديثة تحقق تحسنا بنحو 30 بالمئة في كفاءة الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، إلى جانب خفض استهلاك الوقود بنحو 20 بالمئة مقارنة بالطرازات السابقة.

ورغم ارتفاع عمليات تسليم الطائرات بنسبة 25 بالمئة خلال عام 2025، لا تزال شركات صناعة الطائرات غير قادرة على تلبية الطلب بالكامل، إذ يقدر العجز السنوي بنحو 350 طائرة جديدة مقارنة بحجم الطلب العالمي.

إلى ذلك، توقعت "بوينغ" أن ينمو قطاع النقل الجوي بمتوسط 4 بالمئة سنويا على مدى العشرين عاما المقبلة، بعد أن سجل نموا بنسبة 3.4 بالمئة خلال عام 2025، مدفوعا بأداء أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، فيما جاءت أميركا الشمالية دون هذا المستوى.

وأشار هالست إلى أن الحركة الجوية سجلت نموا يقارب 6 بالمئة على أساس سنوي خلال الشهرين الأولين من عام 2026، قبل أن تؤدي الحرب في الشرق الأوسط، التي اندلعت منذ نهاية شباط/ فبراير، إلى كبح هذا الزخم بصورة ملحوظة.

وأوضح أن الحرب تؤثر في حركة السفر الجوي على المدى القصير من خلال انعكاساتها على أسعار الوقود، وارتفاع تكاليف تشغيل شركات الطيران، وتراجع الطلب على السفر، لافتا إلى أن عددا من شركات الطيران نقل هذه الأعباء إلى أسعار التذاكر.

ورغم هذه التحديات، شدد هالست على أن الأسس التي يقوم عليها الطلب العالمي على السفر الجوي لا تزال قوية.

وتصدر "بوينغ" تقريرها السنوي عن آفاق سوق الطيران التجاري منذ عام 1961، قبيل معرضي لو بورجيه في فرنسا وفارنبره في المملكة المتحدة، فيما يقام معرض فارنبره هذا العام بين 20 و24 تموز/ يوليو.