حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا ترتفع إلى أكثر من 5 آلاف قتيل

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي إلى أكثر من 5 آلاف قتيل، وأشارت السلطات إلى أن معظم الضحايا سقطوا في المنطقة الساحلية.

تجاوزت حصيلة الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي عتبة الخمسة آلاف قتيل، وفق ما أعلن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز في منشور على تطبيق "تلغرام" الجمعة.

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وضرب الزلزالان اللذان بلغت قوتهما 7,2 و7,5 درجات البلاد بفارق زمني يقل عن دقيقة واحدة في 24 حزيران/ يونيو، وخلّفا دمارا كبيرا في ولاية لا غوايرا الساحلية الواقعة شمال كراكاس.

وقال رودريغيز، إن الكارثة أودت بحياة 5069 شخصا، مشيرا إلى أن معظم الضحايا سقطوا في المنطقة الساحلية.

وفي حين استقر عدد المصابين عند 16740 شخصا، أكد المسؤول في وقت سابق بأن معظمهم غادروا المستشفيات.

ويعيش ما لا يقل عن 20 ألفا و857 منكوبا في مخيمات مكتظة، تفتقر بغالبيتها إلى إمدادات المياه وأنظمة صرف صحي فاعلة.