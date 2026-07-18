روسيا: هجمات بمسيّرات تطال منشأة نفطية ومركزا لوجستيا

أسفرت هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت، السبت، مناطق روسية عدة، عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 48 آخرين، فيما أعلنت موسكو إسقاط مئات المسيّرات الأوكرانية خلال ساعات الليل.

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وقال حاكم مقاطعة تامبوف، يفغيني بيرفيشوف، إن إحدى المسيّرات أصابت مركزا لوجستيا تابعا لمنصة التجارة الإلكترونية "وايلدبيريز"، ما أدى إلى مقتل 7 موظفين كانوا يعملون في الوردية الليلية وإصابة 24 آخرين.

وأوضح أن المصابين يتلقون العلاج، فيما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق الذي اندلع في المركز اللوجستي جراء الهجوم.

وفي مقاطعة موسكو، أعلن الحاكم أندريه فوروبيوف اندلاع حريق في منشأة لتخزين النفط إثر هجوم بطائرة مسيّرة، مشيرا إلى توجه فرق الطوارئ إلى الموقع للتعامل مع الحادث.

وأضاف أن السلطات أخلت مستشفى للولادة يقع بالقرب من موقع الحريق، ونقلت المرضى إلى مؤسسات صحية أخرى كإجراء احترازي.

وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 379 طائرة مسيّرة أوكرانية منذ ساعات الليل.

وتواصل روسيا وأوكرانيا تبادل الهجمات منذ اندلاع الحرب في 24 شباط/ فبراير 2022، إذ تشترط موسكو لإنهاء هجومها العسكري تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، بينما تعتبر أوكرانيا ذلك تدخلا في شؤونها.