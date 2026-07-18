ما الذي عرقل استجابة سريعة من الجيش الفنزويلي بعد الزلزالين؟

كشفت مصادر مطّلعة لـ"رويترز" أنّ تأخّر تحريك القوّات، وغياب خطّة واضحة لإدارة الأزمة، وضعف التنسيق ونقص المعدّات، أسهمت جميعًا في إبطاء عمليّات الإنقاذ عقب الزلزالَين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي، ما اضطرّ المدنيّين إلى حمل المسؤوليّة في الساعات الأولى

قالت 8 مصادر مطّلعة على التعامل مع الزلزالَين المدمّرين في فنزويلا لوكالة "رويترز"، إنّ تأخّر أوامر كبار القادة العسكريّين، ونقص المعدّات الأساسيّة، والارتباك العامّ كانت من بين المشكلات التي أعاقت نشر القوّات الفنزويليّة في الأيام الأولى الحاسمة التي أعقبت وقوع ​الزلزالَين على ساحل البلاد الشهر الماضي، وذلك وسط غضب شعبيّ من استجابة الحكومة للكارثة.

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وتشير بيانات الحكومة إلى ‌أنّ الزلزالَين اللذَين بلغت قوّتهما 7.2 درجة و7.5 درجة أسفرا عن مقتل نحو 5 آلاف إنسان، إلّا أنّ خبراء من بينهم هيئة المسح الجيولوجيّ الأميركيّة توقّعوا أن يبلغ العدد النهائيّ للقتلى ما يقارب ضِعفَي هذا الرقم.

ودافعت القائمة بأعمال الرئيس الفنزويليّ التي تحظى بدعم الرئيس ​الأميركيّ، دونالد ترامب، ديلسي رودريغيز، عن استجابة الحكومة وسط انتقادات تفيد بأنّ أفراد الجيش ومسؤولين آخرين وصلوا متأخّرين، ولم ⁠يبذلوا جهدا يذكر لمساعدة ضحايا الزلزال، بمن فيهم من حوصروا تحت الأنقاض.

وعلى الرغم من قول رودريغيز إنّ 4 آلاف مسؤول نُشروا على الفور، فإنّ السكّان وشهودا من "رويترز" وعددا من المصادر المطّلعة قالوا إنّ أفراد الجيش والشرطة قلّما شوهدوا ​خلال الساعات الأولى التي أعقبت الزلزال.

ولذلك تولّى المدنيّون زمام معظم جهود الاستجابة، لا سيّما خلال أوّل يومين؛ بنقلهم المساعدات مثل الموادّ الغذائيّة واستخدام أدوات بدائيّة لانتشال المتوفّين وإنقاذ الأحياء من تحت الأنقاض. وانضمّت إليهم في نهاية المطاف فرق إنقاذ دوليّة، وفرق إطفاء ومسؤولو الحماية المدنيّة، وعدد محدود من الجنود الفنزويليّين ​الذين قالوا لـ"رويترز" إنّهم تطوّعوا للقيام بهذا العمل، بدلا من أن يصدر إليهم أمر مباشر بذلك.

وقال ​ضبّاط حاليّون ومتقاعدون من الجيش ومصادر أخرى مطّلعة على شؤون القوّات المسلّحة، ومصادر في الأوساط الدبلوماسيّة، إنّ الحضور المحدود لقوّات الأمن سببه التأخير ‌في أوامر ⁠الانتشار، والضبابيّة بشأن الجهة المسؤولة عن تنسيق الأزمة، ونقص المعدّات اللازمة.

وقال ضابط في الخدمة شريطة عدم الكشف عن هويته: "لا نتصرّف من تلقاء أنفسنا؛ وإنّما نتلقّى أوامر مباشرة".

وأضاف: "لا يمكنني أن أقول لوحدتي: ‘فلنذهب لمساعدة سكّان لا غوايرا‘ إذا لم تصدر إليّ أوامر بذلك. لم تكن لدينا خطّة مثل الموجودة للدفاع عن الوطن. لم تكن هناك خطّة للتعامل مع شيء كهذا".

وتوجّهت مجموعة من الجنود من وحدة هذا الضابط ​إلى لا غوايرا في اليوم ​التالي لزلزالَي 24 حزيران/ يونيو، ⁠بعد تلقّي أوامر بتعزيز القوّات هناك.

وقال مصدر مطّلع على الأوساط الدبلوماسيّة إنّ حالة من الارتباك سادت، وأضاف المصدر: "لم تكن هناك خطّة، وكانت سلسلة القيادة ضعيفة، فالكثيرون ببساطة لم يعرفوا ماذا يفعلون".

كما قال ​المصدر إنّ التأخير في إصدار الأوامر أثّر أيضا في نشر فرق الإنقاذ الدوليّة التي وصلت ​خلال الثماني والأربعين ⁠ساعة الأولى، ممّا أدّى إلى إهدار وقت حاسم كان من الممكن إنقاذ أرواح خلاله.

وقال مصدر مطّلع على الشؤون العسكريّة: "كان لواء من مشاة البحريّة جاهزا للتحرّك، لكنّه لم يتلقّ قطّ تعليمات للقيام بذلك".

وأفاد مصدر عسكريّ آخر بأنّ وحدته لم تكن تمتلك ما يكفي من المركبات لنقل ⁠الأفراد إلى ​منطقة الزلزال، في حين قالت 3 مصادر أخرى إنّ الوحدات كانت تفتقر إلى ​معدّات متنوّعة مثل المطارق والمعاول وطائرات الهليكوبتر المزوّدة بأجهزة الرؤية الليليّة.

وذكر مصدر آخر أنّ نائب الوزير المسؤول عن الاستجابة للكوارث وصل إلى لا غوايرا حوالي منتصف ​الليل في يوم وقوع الزلزال، دون أن تكون بحوزته معدّات الاتّصالات اللازمة للإبلاغ بحجم الكارثة.