مجتبى خامنئي: نقض مذكرة التفاهم أثبت مجددا أن توقيع ترامب لا قيمة له

قال خامنئي إن نقض مذكرة التفاهم "أثبت مرة أخرى أن توقيع رئيس الولايات المتحدة عديم القيمة وغير موثوق"، مضيفا "على العدو الأميركي أن يعلم بأن الشعب الإيراني وجبهة المقاومة يمتلكان له دروسا لا تنسى".

قال المرشد الأعلى لإيران مجتبى خامنئي في رسالة عممت مساء، السبت، إن "نقض مذكرة التفاهم أثبت مرة أخرى أن توقيع رئيس الولايات المتحدة لا قيمة له ولا مصداقية، ولدى الشعب الإيراني دروس لا تنسى للعدو الأميركي".

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وأضاف أن إخلال أميركا المتكرر بالتزاماتها "تجاه مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيسي إيران والولايات المتحدة، أثبت مرة أخرى للجميع حقيقة أن توقيع رئيس الولايات المتحدة عديم القيمة وغير موثوق، وأن التسلط والسعي إلى الهيمنة والوحشية هي أجزاء لا تنفصل عن النهج والمذهب الأميركي".

وأشار خامنئي إلى أن "هذه التجربة السوداء من الجرائم ونقض العهود دليل راسخ آخر على كذب الولايات المتحدة، ولا منطقيتها وعدم أهليتها للثقة وخبثها".

وأضاف "والآن، بينما يسعى العدو الأميركي إلى إشعال الحروب وتحمل تكاليف أفدح ومزيد من الخزي، فليعلم أن الشعب الإيراني وجبهة المقاومة يمتلكان له دروسا لا تنسى".

ونوه إلى أنه "قد يكون هناك من يوجه من منطلق الحرص وحسن النية، انتقادات لأداء بعض المسؤولين. وبرأيي، فإن هذا الاهتمام والقلق على النظام يعد شأنه شأن أصحابه، رصيدا قيما وهو في حد ذاته أمر محمود".

فيما حذر خامنئي في الوقت نفسه، من "الإضرار بالوحدة والتماسك الاجتماعي، إذ أن الانتقادات مع مراعاة هذين الأمرين ستكون سببا في ازدهار الشؤون وتطورها"، وقال "لا ينبغي للعدو أن يلمس منا أي علامة ضعف، بما في ذلك هذا النوع من الضعف، فإذا التزمنا بهذه الضوابط التزاما كاملا، فلن يكون أمامه إلا التراجع والانهزام".