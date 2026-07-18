مقتل جنديين أميركيين وفقدان ثالث إثر هجوم إيراني على الأردن

قتل جنديان أميركيان وفقدت آثار ثالث جراء هجوم إيراني بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة على الأردن، ليرتفع عدد الجنود الأميركيين القتلى منذ بداية الحرب على إيران إلى 16 قتيلا، في وقت يتواصل التصعيد والهجمات المتبادلة بين طهران وواشنطن.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية مساء، السبت، مقتل جنديين وفقدان ثالث إثر هجوم نفذته إيران على الأردن يوم الجمعة، وذلك في وقت يستمر التصعيد والهجمات المتبادلة بين طهران وواشنطن.

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وبمقتل الجنديين، يرتفع عدد قتلى الجيش الأميركي منذ بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير، إلى 16 قتيلا.

وجاء في بيان لـ"سنتكوم" عبر منصة "إكس"، أن "جنديين أميركيين قتيلا أثناء أداء مهامهما في الأردن، وذلك خلال تصدي قوات القيادة المركزية والقوات الشريكة لهجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة".

وأضاف "كما أعلن عن فقدان جندي أميركي آخر، ولا يزال مصيره مجهولا".

ونقل 4 جنود أميركيين جوا لتلقي العلاج في مستشفيات أردنية، قبل أن يغادروها لاحقا بعد أن استقرت حالتهم. أما الجنود الآخرون الذين خضعوا للفحص إثر إصابات طفيفة فقد عدوا إلى أداء مهامهم؛ بحسب بيان "سنتكوم".

وكان مسؤولون أميركيون قد تحدثوا بالأمس لشبكة "سي بي إس نيوز"، حيث ذكروا أن عددا من العسكريين الأميركيين أصيبوا إثر تعرض منشأتهم للقصف في هجوم إيراني على قاعدتين أردنيتين هذا الأسبوع.

وأعلن الحرس الثوري، الجمعة، أنه استهدف مقاتلات أميركية وطائرات تزود بالوقود في الأردن بالصواريخ والمسيّرات.

وقال الجيش الأردني في بيان، الجمعة، إن دفاعاته الجوية أسقطت ثلاثة صواريخ إيرانية استهدفت أراضيه، من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله، إن "منظومات الدفاع الجوي تصدّت، صباح (الجمعة)، لثلاثة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني وكانت تستهدف أراضي المملكة، وتمكنت من اعتراضها وإسقاطها"، مؤكدا عدم وقوع "أي إصابات بشرية أو أضرار مادية".