ممداني يبحث قانونيّا إمكان توقيف نتنياهو في نيويورك

كشف ممداني أن بلديته تراجع الجوانب القانونية المتعلقة بإمكان تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق نتنياهو، قبيل زيارة متوقعة إلى المدينة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

قال عمدة نيويورك، زهران ممداني، اليوم السبت إنّ إدارته تبحث مدى امتلاكها صلاحيّة توقيف رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، إذا ما زار المدينة.

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وأوضح ممداني أنّ إدارته تجري مشاورات مع المستشار القانونيّ للبلديّة بشأن إمكان تنفيذ مذكّرة التوقيف، الصادرة عن المحكمة الجنائيّة الدولية بحق نتنياهو على خلفيّة اتّهامات بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضدّ الإنسانيّة في قطاع غزّة.

ويأتي هذا الإعلان قُبيل زيارة متوقّعة لنتنياهو إلى نيويورك في أيلول/ سبتمبر المقبل، للمشاركة في اجتماعات الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة.

وهو ما يمثّل انتقالا بالقضيّة من تعهّد انتخابيّ أعلنه ممداني خلال حملته لرئاسة البلديّة عام 2025، إلى مشاورات قانونيّة بشأن حدود صلاحيّات إدارته، وإمكان تنفيذ المذكّرة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة عن ممداني قوله: إنّ إدارته تجري "مناقشات نشطة" مع المستشار القانونيّ للمدينة بشأن القضيّة.

وأضاف: "سنفعل كلّ ما يسمح لنا القانون بفعله في مدينة نيويورك، لكنّنا لن نضع قوانين خاصّة بنا من أجل ذلك".

وسبق أن أعلن ممداني خلال حملته الانتخابيّة عام 2025، عزمه على إصدار تعليمات لشرطة نيويورك بتوقيف نتنياهو إذا ما زار المدينة، استنادا إلى مذكّرة المحكمة الجنائيّة الدوليّة.

كما قال ممداني في تصريحات سابقة إنّه يعتقد أنّ "مكان نتنياهو هو في لاهاي"، مقرّ المحكمة الجنائيّة الدوليّة في هولندا، واصفا إيّاه بأنّه "مجرم حرب".

وسبق أن أصدرت المحكمة الجنائيّة الدوليّة مذكّرة توقيف بحقّ نتنياهو، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، لوجود أسباب معقولة للاعتقاد بمسؤوليّته عن جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانيّة ارتُكبت بحقّ الفلسطينيّين في قطاع غزّة.

وتشمل الاتّهامات استخدام تجويع المدنيّين سلاحا في الحرب، فضلا عن جرائم القتل والاضطهاد وأفعال أخرى غير إنسانيّة.

وبالرغم من وجود مذكّرة التوقيف، فإنّ إمكان تنفيذها في نيويورك يواجه عقبات قانونيّة، نظرا إلى أنّ الولايات المتّحدة ليست طرفا في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة.

وردّا على تصريحات ممداني، قال القنصل العامّ الإسرائيليّ في نيويورك، أوفير أكونيس، إنّ عمدة المدينة لا يملك صلاحيّة إصدار أمر بتوقيف رئيس الحكومة الإسرائيليّة.

وأضاف أكونيس، وفق صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة: "بدلا من الخوض في أمور لا يملك صلاحيّة التدخّل فيها، من الأفضل له أن يتولّى إدارة مدينة نيويورك".

كما هاجم سفير إسرائيل لدى الأمم المتّحدة، داني دانون، عمدة نيويورك، قائلا إنّ: "ممداني فشل في إدارة نيويورك"، وأضاف: "إذا كان لا بدّ من اعتقال أحد، فهو عمدة نيويورك زهران ممداني"، متّهما إيّاه بالانشغال بالتحريض على إسرائيل.

وسبق أن قال نتنياهو إنّه غير قلق من تعهّد ممداني بتوقيفه، وإنّه سيزور نيويورك رغم موقف العمدة، كما اتّهمه بدعم حركة "حماس".