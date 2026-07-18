موجز أنباء العالم السبت

توعّد المستشار العسكريّ للمرشد الإيرانيّ الأعلى، محسن رضائي، بدخول إيران مرحلة "الهجوم الشامل" حال تواصل التصعيد العسكريّ الأميركيّ لأكثر من "يومين إلى ثلاثة أيّام"

استهدفت إيران قواعد عسكريّة أميركيّة في الأردن والكويت والبحرين ردّا على القصف الأميركيّ المتكرّر لأراضيها، وتوعّد المستشار العسكريّ للمرشد الإيرانيّ الأعلى، محسن رضائي، بأن تدخل إيران في هجوم شامل إذا واصلت أميركا اعتداءاتها على أراضيها لأكثر من يومين أو ثلاثة.

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التصعيد الأميركيّ الإيرانيّ

شهدت المواجهات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدا جديدا، بعدما شنّت إيران اليوم، السبت، هجمات استهدفت عددا من المواقع العسكريّة الأميركيّة في الكويت والأردن والبحرين، ردا على القصف الأميركيّ المتكرّر لأراضيها.

وأفاد التلفزيون الإيرانيّ بأنّ القوّات الإيرانيّة استهدفت في الكويت مستودع ذخيرة في قاعدة (الأديرع)، ومباني مقرّات، ومستودعات ذخيرة في قاعدة (علي السالم)، ومنشآت اتّصالات، إضافة إلى استهدافها قاعدة جويّة أميركيّة في البحرين.

وأعلنت الكويت وقوع هجمات إيرانيّة على محطّة ثانية لتوليد الكهرباء، وموقع نفطيّ.

وفي البحرين، أعلن الجيش اعتراض هجمات إيرانيّة جديدة، فيما أفادت مراسلة وكالة "فرانس برس" في المنامة بسماع أصوات انفجارات عدّة صباحا.

وفي الأردن، أفاد بيان للجيش نقلا عن مصدر عسكريّ بأنّ الدفاعات الجويّة أسقطت عشرة صواريخ إيرانيّة استهدفت المملكة، مؤكدا أنّ "عمليّة الاعتراض والإسقاط لم ينتج عنها أيّ إصابات بشريّة، أو أضرار ماديّة".

وكان المستشار العسكريّ للمرشد الإيرانيّ الأعلى، محسن رضائي، قد توعّد الجمعة بأن تدخل إيران "مرحلة هجوم شامل" إذا استمرّت الضربات الأميركيّة أكثر "من يومين إلى ثلاثة أيّام"، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسميّ.

وكانت القيادة المركزيّة الأميركيّة، "سنتكوم"، أعلنت يوم الجمعة تنفيذ موجة جديدة من الضربات بهدف "مواصلة تقويض القدرات العسكريّة الإيرانيّة". واتّهمت طهران القوّات الأميركيّة باستهداف بنى تحتيّة مدنيّة؛ شملت مطارا وجسورا وميناء ومحطّة للقطارات.

وفي سياق متّصل، أعلن الحرس الثوريّ الإيرانيّ انفجار ناقلتَي نفط واشتعال النيران فيهما بعد اصطدامهما بألغام، وذلك في أثناء عبورهما مسارا جنوب مضيق هرمز، وهو ادّعاء نفاه الجيش الأميركيّ.

لبنان

غادر الرئيس اللبناني، جوزاف عون، بيروت صباح السبت مسافرا إلى واشنطن حيث من المقرّر أن يلتقي نظيره الأميركيّ، دونالد ترامب، في 21 تمّوز/ يوليو، وفقا لما أعلنت الرئاسة اللبنانيّة.

وتعدّ هذه أوّل زيارة يقوم بها رئيس لبنانيّ للولايات المتحدة منذ عام 2009، حين زارها الرئيس الأسبق، ميشال سليمان، للقاء باراك أوباما.

وتأتي هذه الزيارة فيما يجري لبنان مفاوضات مع إسرائيل تتمحور حول انسحاب الأخيرة من مناطق تحتلّها في جنوب لبنان.

العراق

وقّع العراق على 48 اتّفاقا ومذكّرة تفاهم وتعاون اقتصادي مع شركات أميركيّة، العديد منها في قطاع النفط، وذلك خلال زيارة رئيس الحكومة العراقية، علي الزيدي، لواشنطن، وفق ما أعلن مكتبه.

الولايات المتّحدة الأميركيّة

هدّد الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركيّة جديدة على كندا، معتبرا أنّها مسؤولة عن تلوّث الهواء في شمال شرق الولايات المتّحدة وصولا إلى المنطقة التي يقام فيها نهائيّ كأس العالم لكرة القدم، غدا الأحد، في محيط نيويورك، بفعل الحرائق المستعرّة في غاباتها.

وفي خبر آخر من الولايات المتّحدة، توقّعت مجموعة "بوينغ" الأميركيّة لصناعة الطائرات أن يبلغ عدد الطائرات التجاريّة في العالم نحو 50 ألفا سنة 2045، وأن تكون نسبة تَفوق 90 في المئة منها منتمية إلى الجيل الجديد، الأقلّ استهلاكا للوقود وتلويثا وهديرا.

روسيا

أسفر هجوم بمسيّرات أوكرانيّة على مركزين لوجستيّين في روسيا عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقلّ، فيما تسبّب حريق في مستودع نفطيّ في ضاحية موسكو في إخلاء عيادة توليد، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

وإلى ذلك، تزور وزير الخارجيّة في كوريا الشماليّة، شو سون هوي، زيارة رسميّة لروسيا تلبية لدعوة وجّهها نظيرها، سيرغي لافروف، وتأتي في سياق تعزيز البلدين علاقاتهما منذ بدء الحرب الروسيّة الأوكرانيّة في مطلع العام 2022.

فنزويلا

تخطّت حصيلة الزلزالين في فنزويلا أمس، الجمعة، 5 آلاف قتيل، وهي حصيلة ما تزال موقّتة بعد 3 أسابيع من الكارثة التي شرّدت الآلاف، فيما حصلت كراكاس على 346 مليون دولار من صندوق النقد الدوليّ لتمويل مسار الإعمار.

تركيّا

ضرب زلزال بقوة 5 درجات صباح السبت عددا من محافظات جنوب شرق تركيّا، على ما أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركيّة في بيان، دون أن يتسبّب بأضرار أو خسائر بشريّة.

اعتقلت السلطات التركيّة 119 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابيّ، في عمليّة نُفّذت في أنحاء مختلفة من البلاد، بحسب ما أعلنت وزارة الداخليّة التركيّة في بيان.

الهند

نجحت الهند في إطلاق أول صاروخ تصنّعه شركة خاصة محليّة، من مركز (سريهاريكوتا) الفضائيّ في جنوب البلاد، وفق ما أعلنت شركة (سكاي روت) المصنّعة للصاروخ.

وفي خبر آخر من الهند، قطعت الشرطة الهندية، السبت، إضرابا عن الطعام كان ناشط بارز من المجتمع المدنيّ قد بدأه قبل 20 يوما؛ للتنديد بعمليات الغشّ التي تشوب الامتحانات الجامعيّة، والمطالبة باستقالة وزير التعليم.

بنما

باشرت حكومة بنما إجراءات لشراء حصة شريكها الأميركيّ البالغة 41% في مشروع (بتروترمينال) المشترك، بهدف الاستحواذ الكامل على خط أنابيب النفط الإستراتيجيّ الذي تديره.

أوغندا

ارتفعت حصيلة حادث حافلة مدرسيّة مساء الخميس في أوغندا إلى 24 قتيلا، هم 23 تلميذا وبالغ واحد، بحسب ما أعلنت الشرطة الأوغندية ليل الجمعة - السبت، فيما عُلّقت كلّ الرحلات المدرسيّة في البلاد.

فييتنام

قضى 4 أشخاص على الأقل بفيضانات وانهيارات أرضيّة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في فيتنام، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسميّة السبت.

الكونغو الديمقراطية

أعلن رئيس جمهوريّة الكونغو الديموقراطيّة، فيليكس تشيسيكيدي، إقامة حوار وطنيّ في البلاد، في خطوة كانت تدعو إليها المعارضة التي تتّهم الرئيس بالسعي إلى البقاء في السلطة، وفق ما أفادت الرئاسة الكونغوليّة أمس، الجمعة.

غامبيا

أعربت غامبيا أمس، الجمعة، عن "قلق بالغ" عقب ما وصفه بيان للحكومة بأنّه توغّل "استفزازيّ خطير" في أراضيها، أقدمت عليه القوّات المسلّحة السنغاليّة، التي هدمت سياج نقطة عسكريّة حدوديّة.