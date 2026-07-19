إصابات وأضرار في هجوم صاروخي على كييف

تشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا متواصلا مع تكثيف الهجمات المتبادلة بين الطرفين، في وقت تواجه فيه كييف ضغوطا عسكرية متزايدة بالتزامن مع توترات داخلية بشأن التغييرات في قيادة المؤسسة العسكرية.

تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف، فجر الأحد، لهجوم صاروخي روسي واسع بأكثر من 20 صاروخا باليستيا، ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار في عدد من الأحياء، وفق السلطات الأوكرانية.

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وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها رصدت إطلاق صواريخ باتجاه العاصمة، بينما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن قوة أحد الانفجارات أدت إلى انطلاق أجهزة إنذار السيارات في وسط المدينة.

وقالت الإدارة العسكرية في كييف إن القصف ألحق أضرارا بمبنى سكني في منطقة شيفتشينكيفسكي، كما استهدف مركزا للتسوق والترفيه في منطقة دنيبروفسكي، فيما أعلن رئيس البلدية فيتالي كليتشكو اندلاع حريق في منزل بمنطقة سفياتوشينسكي.

ويأتي هذا الهجوم في ظل استمرار الضربات الروسية على العاصمة الأوكرانية منذ اندلاع الحرب عام 2022، وبعد يوم واحد من هجمات أوكرانية بطائرات مسيّرة استهدفت مستودعات تابعة لشركة روسية كبرى للتجارة الإلكترونية في منطقتي موسكو وتامبوف، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص واندلاع حرائق كبيرة.

كما شهدت مناطق جنوب شرق أوكرانيا، السبت، ضربات روسية أودت بحياة خمسة أشخاص وأصابت نحو 20 آخرين.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه يتابع مطالب المحتجين الرافضين لإقالة وزير الدفاع السابق ميخايلو فيدوروف، مشيرا إلى إجراء مشاورات مع مسؤولين عسكريين تمهيدًا لاتخاذ قرارات تتعلق بالمؤسسة العسكرية، من دون الكشف عن تفاصيلها.

وتتواصل الاحتجاجات في كييف لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على التعديل الحكومي الذي شمل إقالة فيدوروف، في وقت يتولى فيه ضابط الاستخبارات يفهيني تشمارا مهام وزير الدفاع بالإنابة، بانتظار ترشيحه رسميًا إلى البرلمان لنيل الثقة.

وتشير تقارير إلى أن إقالة فيدوروف جاءت على خلفية خلاف مع قائد الجيش أولكسندر سيرسكي بشأن إدارة العمليات العسكرية والتعامل مع الغزو الروسي.