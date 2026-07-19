السعودية وأميركا تبحثان تعزيز التنسيق العسكري وسط التوترات الإقليمية

أجرى قائد قوات الدفاع الجوي السعودي مباحثات مع نائب قائد القيادة المركزية الأميركية، تناولت تعزيز التعاون بين الجانبين في ثاني لقاء عسكري رفيع فيما يتواصل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة

محمد بن سلمان في وفد سعودي يلتقي ترامب في البيت الأبيض، للتوضيح فقط (Getty Images)

بحث قائد قوات الدفاع الجوي السعودي، الفريق الركن مزيد العمرو، مع نائب قائد القيادة المركزية الأميركية، الفريق باتريك فرانك، سبل تطوير التعاون والتنسيق المشترك، وذلك خلال لقاء عقده العمرو، مع فرانك، الأحد، وفق بيان لوزارة الدفاع السعودية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحث الجانبان "سبل تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين"، وفق ما أوردته الوزارة دون مزيد من التفاصيل.

ويُعد هذا ثاني اجتماع تعقده وزارة الدفاع السعودية مع القيادة المركزية الأميركية خلال أيام، لبحث تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وعقد رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، الفريق الأول الركن فياض الرويلي، اجتماعا مع فرانك يوم الأربعاء الماضي، لبحث "سبل تطوير التعاون في المجالات العسكرية، بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين".

وجاء الاجتماع السابق بعد يومين من إعلان السعودية تصدي دفاعاتها الجوية لصواريخ باليستية، أطلقها الحوثيون في اليمن باتجاه المنطقة الجنوبية.

فيما يأتي الاجتماع الجديد بين قوات الدفاع الجوي المسؤولة عن التصدي للهجمات الجوية، وسط تصاعد هجمات إيران على دول في المنطقة مع عودة التوتر مع الولايات المتحدة.

ووقّعت واشنطن وطهران على مذكرة تفاهم في 18 حزيران/ يونيو 2026، تضمنت وقف الأعمال العسكرية وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

ليعلن بعدها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 8 تموز/ يوليو الجاري، انتهاء الاتفاق المؤقت عقب استهداف إيران 3 سفن في مضيق هرمز، لتستأنف واشنطن ضرباتها داخل إيران التي جرت بدورها ردودا إيرانية.

وتطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، فيما تتمسك طهران بفرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر المضيق الإستراتيجي، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.